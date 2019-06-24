影／社子島開發爭議不斷 居民三度陳情

2019-06-24 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市社子島開發案一波三折，拆遷安置遲遲不被居民接受，社子島自救會今天繼續發動陳抗，要前往台北市政府、行政院請命，提出「反對區段徵收、退回主要計畫」訴求。200位自救會成員上午在市府前高舉白布條喊口號，批評區段徵收是「假開發、真搶地」，要求市府退回主計畫、解除禁建、就地改建。

自救會成員三度到市府陳情，自救會今號召約百人聚集市府，敲打鍋碗瓢盆大聲疾呼，高喊「拒絕區段徵收，保障基本人權」。自救會發言人李華萍表示，社子島禁見45年，是政府對不起你們，因此他們反對區段徵收，要求退回主計畫。

李華萍說，社子島土地共302公頃，其中，公有土地僅46公頃，私有地佔250公頃，市府採區段徵收，將「搶走」150公頃的土地，屆時政府擁有202公頃土地，老百姓僅剩100公頃，批評市府是「假開發，真搶地」。

政大地政系教授徐世榮表示，區段徵收雖定位為「合作開發」，但事實上，土地所有權人是被迫參加，沒有拒絕的權利。政府認為開發完成後，土地價值會增加，因此土地所有權人屬於「得利者」，但區段徵收領回的面積大約為30％左右，也就是說，土地所有權人因為「得利」，必須捐獻約70％土地給政府，非常不公平。