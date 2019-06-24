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抗議屏東高工強占民地 居民將與蔣月惠北上總統府陳情

2019-06-24 14:24聯合報 記者江國豪╱即時報導

居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，於是找上縣議員蔣月惠陳情後，今日上午前往學校抗議。居民陳鵬弘表示屏工是爺爺捐地捐錢所建，然而學校旁270坪土地上多棟民宅及陳家祖厝，竟也被劃入學校機關用地，過去校方曾承諾要「以地換地」，事後不但反悔，還反告陳家人要求拆屋還地。陳鵬弘無奈直說，難道校方要等到搞出人命，才要正視強佔民地的問題嗎？

數十位民眾今早在屏工校門前，拉起白布條高喊抗議，居民陳鵬弘表示，爺爺陳山茶也就是屏東高工的創校人，民國42年康慨捐地、捐錢，還多方奔走讓學校能夠升格，沒想到校方在爺爺過世後沒幾年，就將學校旁的陳家祖厝也劃為學校機關用地範圍內，現在超過90年多年的老房子不能改建也不能變動，連蓋個廁所水塔都被說是違建。

議員蔣月惠表示，把居民陳情內容轉呈教育部，但教育部說是縣府的職權，而縣府又說是學校的職權，開始互踢皮球，蔣呼籲屏工校長放下屠刀立地成佛，一個教育人要有良心，不要一手拿筆桿，一手拿槍桿來屠殺百姓。

陳鵬弘說，民國72年3月時任校長宋國元，為感念爺爺及伯父的貢獻，特別在活動中心的大石柱上嵌立石碑紀念，現任校長鄒春選到任後沒多久就拆了，枉費了教育之不忘本之大綱。

「根本就是乞丐趕廟公！」居民陳王孟淑說，過去雙方就土地爭議經多次協調，屏東高工校方在民國84年說好要「以地換地」，最後卻沒有信守陳諾，隔年還反告要陳家「拆屋還地」，質疑如果沒有當年創辦人陳山茶捐地，哪有今日的屏工？在少子化趨勢下，竟以要擴建校地為由，要求陳家人搬走，實在太荒謬。

陳鵬弘表示，20多年前雙方已對簿公堂，一審法官判學校勝訴，上訴高等法院後判決逆轉，由陳家勝訴，然而學校不服再上訴最高法院，最高法院竟直接裁決駁回原判決發回更審後，但高院卻宣布停止訴頌，ㄧ停20年過去，去年10月又宣布繼續訴訟，陳家提出抗告更遭駁回，因此質疑高等法院是急於結案，要直接了當的判決我們敗訴，下個月即將宣判，而踐踏居住正義的判決結果已經可以預期，7月11日將率領居民北上總統府前陳情。

屏東高工校方上午派出代表，接受居民陳情書，但不表示其他意見後，轉身進到校內。

居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議...
居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議。記者江國豪／攝影
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抗議居民遞交陳情書給屏工校方代表。記者江國豪／攝影
抗議居民遞交陳情書給屏工校方代表。記者江國豪／攝影
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居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議...
居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議。記者江國豪／攝影
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居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議...
居住在國立屏東高工旁的數十名居民，不滿學校強占民地導致纏訟多年，上午前往學校抗議。記者江國豪／攝影
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蔣月惠
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