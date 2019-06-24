社子島20處建物文資審查 暫無結論

2019-06-24 13:58 中央社 台北24日電



北市文化局今天召開文資會，其中包括社子島20處建物的文資審議，當地居民表示他們完全不知情，多位文資委員也表示資料不足無法判斷，全案暫無結論。

台北市文化局今天召開第117次文資審議會，其中第4案為社子島20處建物文化資產價值審議案。目前社子島已公告登錄5處歷史建築，考量社子島是北市府重大建設，文化局依文化資產保存法第14條，對社子島具文化資產價值的建物進行普查，並提出20處建物提出文資審議。

「台北市社子島地區文化資產普查計畫」主持人王惠君與專案小組現地會勘後，期初報告有8處具歷史建築潛力，如溪州底郭宅、王宅與下溪砂尾的陳家祖厝以及中洲埔李宅等等。

社子島居民陳先生指出，「台北市社子島地區文化資產普查計畫」今年1月30日公告招標、2月20日開標，履約日期340個日曆天，如今才過約1/3的標期就要送文資審查會議太倉促，且居民完全不知道詳細資料，質疑文資會只是形式上審查。

文資委員經討論後表示，直到會議上才看到社子島20處建物的詳細資訊，很難判斷，委員王寶萱直呼「這樣做決定很殘忍」，應該要在前幾日就看到書面資料才能全面了解。全案暫無結論。

文化局長蔡宗雄則指出，因為社子島文資範圍很大，是一波一波在進行，王惠君主持的計畫是挑出有共識的部分，「可以先排（審議）的就先排」，如此一來文資的細部計畫如果會影響到道路等等，也可以先溝通。

居民質疑完全不知道文化局有會勘過，文化資產科長王秉五則表示，文資小組去當地會勘時依法只通知土地與建物所有權人，王惠君則表示跟20處建物的家族都訪談過。蔡宗雄說，會再與王惠君團隊討論，將研究報告公開。