炎炎夏日游泳夯 北市抽驗水池水質 9業者初檢不合格

2019-06-24 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



暑假即將到來，酷暑難耐也讓游泳成為民眾親子消暑熱門活動之一，北市衛生局今天也公布1到5月底抽查營業游泳池結果，214家次抽驗水樣428件有12件樣本因水池總菌落數、大腸桿菌群超標而不合格，共有9家業者因此被罰；複查後有6家合格，還剩3家結果預計月底、下月初出爐；衛生局表示，複查不合格業者將會上網公告相關資訊。

衛生局為強化營業場所游泳池的衛生安全管理，市府依據「台北市營業衛生管理自治條例」，以每年11月至隔年4月的游泳淡季時每3個月抽1次、每年5月至10月旺季時每2個月抽1次的頻率定期抽驗業者水質。

衛生局疾病管制科長歐佳齡說，抽驗標準北市採取高規格、比照飲用水水質標準，規定營業用水池總菌落數每1毫升池水中應低於500CFU（菌落形成單位），大腸桿菌群則是每100毫升池水中應低於（含）6CFU。

歐佳齡表示，北市列管營業泳池業者共110家，今年1到5月抽查214家次、抽驗水樣428件，不合格率為2.8%，初檢不合格的9家業者12件樣本中，主要為總菌落數達600CFU以上，或大腸桿菌群達10、20多CFU而不合格，都已先開罰2000元。