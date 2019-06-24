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整理包／暑假去哪玩？ 新北特色公園玩水玩沙玩翻天

2019-06-24 07:53聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市近年來積極推動特色公園並成為許多親子熱門景點，目前已闢建完成59座特色公園（https://member.ntpc.gov.tw/page/201806120002#dogpark），每處公園有都設計了有趣的遊戲場，不論是共融式、挑戰式、創造式、騎乘式或自然式，結合地景設計的遊戲場，不分年齡與族群使用，每個人都可以玩得開心快樂。

其中，八里左岸公園水霧廣場、汐止星座公園（https://udn.com/news/story/7322/3879675）、新莊塭仔底濕地公園（https://udn.com/news/story/7323/3795864）、土城斬龍山遺址文化公園、中和錦和運動公園提供大小朋友玩樂的戲水噴泉，讓民眾能在酷熱的暑假期間，能享受到玩水的清涼快感。

八里左岸公園水霧廣場只要經過感應點，就會噴出大量水霧；汐止星座公園的戲水噴泉，每天上午8點到下午6點，整點時噴泉都會噴水15分鐘；新莊塭仔底濕地公園噴水池從5月開放到9月30日止，每周二到日，早上7點半、10點會各噴水5分鐘，而下午的5點到晚上7點整起，會各開放噴水15分鐘。

若不想玩水也沒關係，新北特色公園包含三重大台北都會公園（https://udn.com/news/story/7323/3725765）、八里商港公園、三峽中山公園、林口運動公園（小熊公園）、林口樂活公園等，都是近期的熱門親子景點。

大台北都會公園為全台首座結合防洪堤坡地形，園區包含7公尺高的幸運草地景溜滑梯及巨型黃色蜜蜂地景的沙坑遊戲場等共融遊具；八里商港公園擁有全台首座鯨魚地景的共融滑梯，而今年4月1日才啟用的三峽中山公園擁有新北最長隧道溜滑梯，30公尺的「彩虹樹藤溜滑梯」。

林口運動公園則是以小熊為主題的共融親子樂園；林口樂活公園為全台第一座捷運特色遊戲場，有一座4公尺高的塑木滑梯，並結合4.5公尺攀爬網、旋轉滑梯、吊環、鑽籠、踏樁獨木橋、傳聲筒、礫坑及造型買賣櫃臺等。

此外，藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請（https://udn.com/news/story/7323/3877074），帶著全家大小到以「巨型紙飛機」為主題的汐止白雲公園體驗，園區除了有沙坑外，還有全國首創環形6人鞦韆及3層9道溜滑梯，讓孩子都玩得不亦樂乎，郭彥均表示，新北市有許多免費又好玩的特色公園，大家不用再花錢飛沖繩玩公園。

三峽中山公園擁有新北最長彩虹隧道溜滑梯。圖／新北市景觀處提供
三峽中山公園擁有新北最長彩虹隧道溜滑梯。圖／新北市景觀處提供
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土城斬龍山遺址文化公園提供大小朋友玩樂的戲水噴泉。圖／新北市文化局提供
土城斬龍山遺址文化公園提供大小朋友玩樂的戲水噴泉。圖／新北市文化局提供
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大台北都會公園為全台首座結合防洪堤坡地形，園區包含7公尺高的幸運草地景溜滑梯及巨...
大台北都會公園為全台首座結合防洪堤坡地形，園區包含7公尺高的幸運草地景溜滑梯及巨型黃色蜜蜂地景的沙坑遊戲場等共融遊具。圖／新北市高管處提供
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大台北都會公園為全台首座結合防洪堤坡地形，園區包含7公尺高的幸運草地景溜滑梯及巨...
大台北都會公園為全台首座結合防洪堤坡地形，園區包含7公尺高的幸運草地景溜滑梯及巨型黃色蜜蜂地景的沙坑遊戲場等共融遊具。圖／新北市高管處提供
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八里商港公園擁有全台首座鯨魚地景的共融滑梯。圖／截自「新北市立十三行博物館」臉書...
八里商港公園擁有全台首座鯨魚地景的共融滑梯。圖／截自「新北市立十三行博物館」臉書粉絲團
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林口樂活公園為全台第一座捷運特色遊戲場，有一座4公尺高的塑木滑梯。圖／新北市高管...
林口樂活公園為全台第一座捷運特色遊戲場，有一座4公尺高的塑木滑梯。圖／新北市高管處提供
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中和錦和運動公園提供大小朋友玩樂的戲水噴泉。圖／新北市城鄉局提供
中和錦和運動公園提供大小朋友玩樂的戲水噴泉。圖／新北市城鄉局提供
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溜滑梯林口
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