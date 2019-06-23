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影／基隆鎖管季15年小卷產量對半砍 學者：請支持休漁

2019-06-23 22:40聯合報 記者吳淑君╱即時報導

日前新北市長侯友宜一句新北小卷產量占全國一半以上，引發新北、基隆小卷爭霸戰，戰火還波及到萬里蟹。但事實上小卷捕獲量已大不如前，水試所副研究員張可揚說，當資源量崩潰的時候，大家都是輸家，比產量不如比產值，請大家支持休漁，讓小卷長大再抓。

根據漁業署漁獲年報，小卷就是鎖管，牠的產量集中在新北和基隆，誰第一？ 101年103年，基隆勝，100年，102年，104年和105年都是新北贏，鎖管年產量約6000噸，但104年竟對半砍剩下3554噸，和94年基隆鎖管季剛要辦的那年14183噸，有天壤之別。

水試所副研究員張可揚說，小卷現在應該是大豐收的時候，但漁民反映上個月抓不到小卷，這個月好一點，跟去年比還是差了。他和海大環境生物與漁業科學學系教授廖正信組成的團隊，建議小卷休漁，在四月份後再抓，是因為二、三月抓到的都很小隻，就讓牠們長大一點再抓。

漁業署今年3月公告鎖管棒受網漁業管理辦法草案，第14條規定，鎖管棒受網漁船每年11月至翌年3月，禁止於北緯24度30分以北作業，以維護鎖管漁業資源永續，漁業署副署長王正芳說，60天預告已結束，漁業署正在收集各方意見做修正，鎖管禁漁政策希望今年能上路。

市府產發處長林青海說，他們很清楚小卷產量減少，這幾年鎖管季已轉型為海上觀光為主，不像早期辦桌吃小卷，夜釣鎖管也改為夜訪鎖管，雖然只有一字之差，但觀念已改變，他們也支持小卷禁漁保護，讓產業永續。

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基隆漁業署
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