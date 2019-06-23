靈鷲山開山36周年捐500住警器 侯友宜：避小火釀大禍

2019-06-23 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



靈鷲山開山36周年，新北市長侯友宜前往貢寮區聖山寺參加慶典，廟方捐贈500只住宅用火災警報器給市府。侯友宜表示，這批住警器將優先為獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭安裝，他也鼓勵民眾自購安裝，守護每個家庭，避免小火釀大禍。

侯友宜表示，靈鷲山在心道法師的帶領下，致力弘揚正信佛法，不僅長期提供弱勢救濟服務，也積極關心地方災防，連續3年捐贈住宅用火災警報器，維護住家安全。他今天特別致贈無生道場與聖山寺「普利十方」匾額2面，感謝靈鷲山以佛法精神幫助弱勢，照顧地方民眾。

侯市長表示，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，而延遲發現火災及未即時逃生易釀成重大人命傷亡；藉由住宅用火災警報器即早偵知、即時預警的功能，便能儘早發現火災，提升民眾生命財產安全。

去年新北市曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例，有15件，今年在新店、平溪、中和、板橋等區也都有成功案例，故越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

這次捐贈之住宅用火災警報器，將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭，並由消防單位全面到府安裝。