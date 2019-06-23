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免費消暑景點 台南這裡可遛小孩戲水兼聽歌

2019-06-23 07:50聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

高溫讓人受不了，台南市民治市政中心市民廣場兒童戲水池和音樂水舞，是最佳遛小孩的地方，每天有定時水舞表演，周五和周六還有樂團演出，免費又消暑的好去處。

台南市新營的市府民治市中心廣場因連日高溫，吸引不少親子前往戲水，定時音樂水舞開始表演，小朋友繞著音樂水舞噴出的水柱沖涼跑來跑去，跟著水柱高低起舞，逗得哈哈大笑，暑氣頓時消除不少。

台南市府秘書處廳舍管理科長方翠娟表示，廣場2005年設立兒童戲水池及音樂水舞區後，除了短暫期間關閉外，每年夏季5月至9月期間都會開放給民眾戲水，每周一及周五會定期清洗戲水池和水舞區進行消毒，場地都經過安全檢測，水柱強度也調整不會太強，讓家長放心帶小朋友在這裡玩樂。

音樂水舞平日每天有5場表演，在上午10點、下午3點、晚上7點、8點和9點各有一場，假日增加早上9點和下午4點、5點三場次，每次表演10分鐘，晚上搭配不同顏色的燈光營造出炫麗的色彩。

現在民治中心市民廣場也免費提供街頭藝人、藝文團體或個人工作者辦理藝文展演平台，時間為周五晚上及周六下午4點到5點半，只要7天前向祕書處提出申請，提供民眾夏日晚間及傍晚，悠閒聽歌消暑的好去處。

台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
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台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
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台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
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台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
台南民治中心市民廣場水舞區吸引親子戲水。記者吳淑玲／攝影
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