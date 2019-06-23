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公聽會贊同多 北投公園+兒童樂園 有望登文化景觀

2019-06-23 00:08聯合報 記者魏莨伊／台北報導

北投在地團體提報將北投公園為文化資產，月初舉行公聽會，委員建議北投公園可和北投兒...
北投在地團體提報將北投公園為文化資產，月初舉行公聽會，委員建議北投公園可和北投兒童樂園一起登錄為文化景觀。圖／聯合報系資料照片
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台北市北投在地文史團體提案，希望將兩座百年公園「北投兒童樂園、北投公園」登錄為文化景觀。文化局本月舉行公聽會，委員多表達贊同，認為兩座公園性質相似，建議可畫定為一座文化景觀，意見將送文化資產審議大會審議。

八頭里仁協會副理事長陳慧慈表示，多年前就提出，盼將北投公園一帶變成一個古蹟群公園，除了北投公園和北投兒童樂園，周邊還有北投溫泉博物館、日治時代留下的軍醫院，見證歷史發展。

北投說書人創辦人林智海表示，7年前，就有許多在地文史團體聯合提報北投9處建築，盼登錄為文化資產，但一度沒了下文，還曾質疑市府「吃案」，直到2017年又重新受重視。

市府6月上旬在北投區公所舉行公聽會，席間文資委員多持正面態度，但認為兩座公園地緣關係相近、性質相似，多贊同合併為一處文化景觀。

北投兒童樂園建於1913年，是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園之用。圖／北投說...
北投兒童樂園建於1913年，是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園之用。圖／北投說書人提供
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委員米復國認為，兒童公園建於1913年，是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園；北投公園同年興建，有石拱橋、溫泉浴場、涼亭、歐式花園、噴水池等，可作為文化景觀重要保存元素。

文資委員張崑振說，北投兒童樂園、北投公園都是北投地區近代作為溫泉觀光發展的重要見證；委員劉淑音則肯定防空洞設施的文資價值，建議可考慮登錄歷史建築。

文化局表示，將統整公聽會意見，續提送文化資產審議會參考；市府也有意串聯北投圖書館、新北投車站、溫泉博物館、地熱谷、區內各公園，成為「北投生態博物園區」。

北投溫泉文化資產
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