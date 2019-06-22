全台僅存4艘今晚3艘現金山海域 民眾爭睹「蹦火仔」

2019-06-22 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部北觀處2019北海岸夏日海洋慶典首場活動金山沙灘蹦火音樂季，今晚在金山沙灘登場，全台僅存4艘蹦火漁船中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，蹦火船火長利用磺石加水產生乙炔氣體著火，「蹦」的一聲點燃火炬瞬間，閃亮而耀眼的畫面讓現場民眾爭睹。

現場有立委黃國昌國會辦公室主任郭慶霖、新北市政府漁業及漁港事業管理處長張麗珍、金山區漁會理事長許國亮、新北市議員廖先翔服務處主任李清、新北市金山區公所課長張孟元等來賓，吸引超過4千多名民眾到場。

今年特別安排全台僅存4艘蹦火漁船中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，漁船排列而開，可以見到蹦火船火長利用磺石加水產生乙炔氣體著火「蹦」的一聲，點燃火炬瞬間，閃亮而耀眼的畫面讓現場民眾爭睹，留下難忘印象。

音樂主軸為「被遺忘的時光」，由蘇打綠樂團團長阿福擔任音樂總監，知名歌手卓義峰、梨可辰、懷舊女郎及尤米澤等人在音樂季中接力演出， 今天結合公益淨灘，在地社區、協會、學校及民眾等近100人清出210公斤清漂垃圾。

北觀處張振乾處長表示，今年蹦火音樂季結合2019小鎮漫遊年及寶島仲夏節，除了現場音樂表演及蹦火展演外，以魚路古道漁村小鎮導覽解說搭配海上賞蹦火遊程，推廣金山八景之一的磺港漁火蹦火仔文化，並與在地產業結合，行銷石花凍。

北海岸夏日海洋慶典系列活動接下來還有7月6日的和平島大地音樂祭、7月20日與8月10日的大武崙星空饗宴系列活動，以及8月31日及9月1日的浪漫白沙灣沙灘生活節，活動豐富，歡迎國內外遊客體驗北海岸夏季風情。相關後續活動詳情，可上

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