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影／模型玩家連5年自辦比賽 明天各地同好聚集較量

2019-06-22 20:24聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市玩具模型行家黃盈瑋，因為從小熱愛玩具模型製作，在永康區開設玩具模型店，為鼓勵各地同好交流切磋，已連辦5年模型製作競賽，明天23日又有各地好手要來較量，歡迎參觀。

黃盈瑋從小就喜歡製作玩具模型，尤其是日系的鋼彈、怪獸、科幻卡通類模型，在經營連鎖超商分店7年後，認為志不在賺錢，決定改行，以數十年不變的興趣為業，開玩具模型店。

開店後黃盈瑋也不像多數店家只賣玩具模型成品、組裝半成品，而是各種零配件與專業工具器材應有盡有，還長期基礎教學班，商請資深前輩指導，也不時有模型同好到店裡交流切磋，尤其假日小小店面經常滿滿是人。

熱愛模型的台中室內設計師邱盛義拿出參賽作品 說，台中玩具模型店非常多，卻少有像邱盈瑋這樣願意舉辦比賽讓同好交流。玩家阿茂則說，幾乎每天來報到，今天也將組裝好作品，希望明天大家都來參觀。

黃盈瑋的模型店裡看得到幾十具知名怪獸哥吉拉縮小比例模型，還有模斯拉、邪神卡美拉等日系怪獸與鋼彈系列、七龍珠等等數以百計卡通人物。

他說，競賽明天下午2點，在永康區東橋一路390號「瑋宏」模型店舉行，有50名各地玩家好手參賽，並商請國際裁判任評審，現場也展出部分前幾屆優勝作品。查詢相關資訊可電06-3038-563。

黃盈瑋的店裡常有同好自動來交流製作模型。記者周宗禎/攝影
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黃盈瑋的模型店以日系科幻卡通模型為主。記者周宗禎/攝影
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黃盈瑋長期開放製作研習班。記者周宗禎/攝影
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黃盈瑋的店裡常有同好來交流，台中玩家以七龍珠角色參賽。記者周宗禎/攝影
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黃盈瑋的店裡常有同好自動來交流製作模型。記者周宗禎/攝影
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黃盈瑋的店裡常有同好自動來交流製作模型。記者周宗禎/攝影
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