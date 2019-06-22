新北市荷花盛開 金山賞牡丹

2019-06-22 18:51 中央社 新北22日電



新北市各地荷花盛開，市府景觀處表示，高雅脫俗的荷花綻放，迎接遊客參訪。有些地區除白天賞荷花，夜晚還可賞睡蓮。欣賞浪漫的荷花、蓮花，可上「賞花快報」粉絲團查詢。

新北市府景觀處今天表示，鄰近市區的三重區疏洪荷花公園、三峽區三樹路荷花池、新店區車子路荷花池，更悠閒的還有金山區清水農地、三芝區山豬堀荷花田、雙溪區上林里荷花田。

景觀處表示，金山區清水農地與三芝區山豬堀荷花田廣植的牡丹蓮為泰國品種，花朵碩大，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。因造型與佛陀的蓮花座很像，在泰國被視為禮佛花。

金山區表示，位於磺清大橋旁清水農地的牡丹蓮在6月下旬盛開，展現淡淡蓮花清香，當地因2014年12月西伯利亞小白鶴到來，農民開始無毒友善耕作，提供小白鶴採食，小鶴離去後，農民依然持續無毒友善耕作蓮花。

景觀處表示，淡水區屯山里、汐止區鄉長里大埤荷花池，都是賞荷好去處，可以體驗荷花「出汙泥不染」之美。

雙溪區上林荷花田，是依山傍水的寧靜村落，全區種有7.5公頃的荷花及睡蓮，採取無化學肥料方式栽植荷花。夏季花開，交織成一片浪漫景致。

雙溪晚上綻放的睡蓮加裝燈飾，以LED燈條設計動線，睡蓮池面上採用圓球漂浮燈點景，在地民眾群策群力自主營造，照顧環境。