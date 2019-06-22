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柯文哲下周一專案報告 「喬蛋」會議變「聚會」

2019-06-22 17:12聯合報 記者楊正海╱即時報導

大巨蛋爭議不斷。 報系資料照
大巨蛋爭議不斷。 報系資料照
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大巨蛋案爭議不斷，台北市政府被爆出「喬蛋」會議，市長柯文哲下周一將赴議會對此進行專案報告，不過部分議員取得專案報告書面內容，發現柯文哲口中這場「討論」，在報告中變成「聚會」，刻意降低喬蛋的敏感性。另外，還出現內政部審查認可安全避難人數為13萬7963人，疑似是假訊息，遭議員批評是以假亂真。

柯文哲21日開始，連續3天在台東、花蓮參訪，為了準備專案報告，昨天臨時取消台東夜市的行程，顯示對此相當重視。但藍綠員發現，這分長18頁、名為「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」專案報告中，被挑出不少毛病。

議員徐弘庭說，報告中指出內政部審查認可遠雄巨蛋公司提報之防火避難性能設計資料，認可安全避難人數為13萬7963人，但他從未見過此一數據。

對此，都發局前局長林洲民也證實，內政部認可通知書沒有13萬7963人這個數字，這是遠雄的「期望值」；這數據不是來自內政部的資訊，僅是遠雄報告書驗證表中的摘要，不知市府為何引用錯誤的文件內容，且說成是內政部提供的資訊，會讓人以為內政部有明載這是安全避難人數。

民進黨議員簡舒培本月在市政總質詢時，直指台北市長柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗召開「喬蛋」會議，市議會要求柯文哲針對去年11月29日秘密會議進行專案報告，她發現，報告中出現「參與聚會人員」的字眼，但這場會議，柯文哲曾說是「討論」，現在變成聚會。可見柯是要逃避會議這一詞，但只要柯文哲不想公開的就不是會議嗎？有違柯文哲的公開透明，想要以假亂真，掩護大巨蛋過關。

所謂「喬蛋」會議，當天參與的人員，除李文宗前顧問外，還有祕書長張哲揚、都發局前局長林洲民、環保局。環保局長劉銘龍、消防局長吳俊鴻、法務局長袁秀慧、台北文化園區籌備處執行長李再立及副執行長陳世浩、以及相關局處的承辦人員。

但林洲民說，當時他請時任都發局副局長的張剛維以及建管處長張明森、建照科長洪崇嚴、都設科長林芝羽、副總工程司羅文明等人也要去參加，但當天李文宗卻只准他一人參加，其餘都發局官員均不得進入。林說，大巨蛋公安只有一標準，就是公共安全，但這會議，「我不認為這是聚會，這是會議」。

對此，市府副發言人柯昱安仍強調該會議不是正式會議，若是正式會議按照SOP做紀錄，這是市府內部局處首長針對遠雄談判、容留人數的討論。

大巨蛋案爭議不斷，台北市政府被爆出「喬蛋」會議，市長柯文哲下周一將赴議會對此進行...
大巨蛋案爭議不斷，台北市政府被爆出「喬蛋」會議，市長柯文哲下周一將赴議會對此進行專案報告。記者楊正海/攝影
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柯文哲內政部大巨蛋
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