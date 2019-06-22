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全台最大南瓜在淡水 瓜農種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

2019-06-22 14:28聯合報 記者江婉儀╱即時報導

全台最大的南瓜在這裡。「108年全國大南瓜比賽」，今天在新北市淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水的瓜農林建訓奪下，除了可以一睹各種大小的南瓜，現場還有農夫市集、一系列南瓜產品試吃，有興趣的民眾要把握今、明兩天時間來參觀。

淡水區農會總幹事高忠表示，新北市辦理全國大南瓜比賽已8年，但自106年起，冠軍總落到別縣市，很高興今年淡水農友林建訓所種的大南瓜以903斤重奪冠軍寶座。

高忠指出，今年因氣候影響、雨水量多，奪下冠軍的大南瓜體型雖然比往年大，但重量卻未突破亞洲紀錄，不過農友們並不氣餒，相約明年再來。在今年的大南瓜比賽，聯邦銀行也加入贊助合作，代表全國大南瓜比賽的高知名度與良好口碑，是具有指標性的競賽，民眾可把握今明兩天前往參觀盛大的南瓜展示。

新北市政府秘書長林祐賢表示，全國大南瓜比賽串連南瓜產業鏈，研發南瓜周邊產品在農會超市上市，帶動食用栗子南瓜銷售、提升南瓜產值，並結合青春山海線遊程，民眾可搭乘淡海輕軌漫遊淡水，參與滬尾休閒農業區體驗遊程，以及品嘗合作店家的南瓜特色餐，帶動整體地方經濟活絡。

除了南瓜展示外，現場還有農夫市集販售農產品，有南瓜起司紅藜麥餅乾、南瓜冰沙、南瓜啤酒等淡水農會南瓜系列產品試吃活動，還有南瓜涼拌DIY體驗，民眾消費滿額還可以拿到限量200張的南瓜彩繪兌換券。

「108年全國大南瓜比賽」在新北市淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水的...
「108年全國大南瓜比賽」在新北市淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水的瓜農林建訓奪下。圖／新北市農業局提供
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民眾消費滿額還可以拿到限量200張的南瓜彩繪兌換券，可以親手彩繪出最具自己風格的...
民眾消費滿額還可以拿到限量200張的南瓜彩繪兌換券，可以親手彩繪出最具自己風格的南瓜。圖／新北市農業局提供
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除了南瓜展示外，現場還有南瓜起司紅藜麥餅乾、南瓜冰沙、南瓜啤酒等淡水農會南瓜系列...
除了南瓜展示外，現場還有南瓜起司紅藜麥餅乾、南瓜冰沙、南瓜啤酒等淡水農會南瓜系列產品試吃活動。圖／新北市農業局提供
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淡水農夫市集
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