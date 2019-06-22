全台最大南瓜在淡水 瓜農種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

2019-06-22 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



全台最大的南瓜在這裡。「108年全國大南瓜比賽」，今天在新北市淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水的瓜農林建訓奪下，除了可以一睹各種大小的南瓜，現場還有農夫市集、一系列南瓜產品試吃，有興趣的民眾要把握今、明兩天時間來參觀。

淡水區農會總幹事高忠表示，新北市辦理全國大南瓜比賽已8年，但自106年起，冠軍總落到別縣市，很高興今年淡水農友林建訓所種的大南瓜以903斤重奪冠軍寶座。

高忠指出，今年因氣候影響、雨水量多，奪下冠軍的大南瓜體型雖然比往年大，但重量卻未突破亞洲紀錄，不過農友們並不氣餒，相約明年再來。在今年的大南瓜比賽，聯邦銀行也加入贊助合作，代表全國大南瓜比賽的高知名度與良好口碑，是具有指標性的競賽，民眾可把握今明兩天前往參觀盛大的南瓜展示。

新北市政府秘書長林祐賢表示，全國大南瓜比賽串連南瓜產業鏈，研發南瓜周邊產品在農會超市上市，帶動食用栗子南瓜銷售、提升南瓜產值，並結合青春山海線遊程，民眾可搭乘淡海輕軌漫遊淡水，參與滬尾休閒農業區體驗遊程，以及品嘗合作店家的南瓜特色餐，帶動整體地方經濟活絡。