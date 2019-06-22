看準韓流財 攤商推韓國瑜涼巾、電風扇消暑品

2019-06-22 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天到台中造勢，從上午開始已經湧現人潮，韓粉從全台各地出發。200多攤「國瑜夜市」也已經開張，逛夜市的人潮絡繹不絕。