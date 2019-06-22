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新北YouBike破億人次 臉書打卡送禮券

2019-06-22 12:21聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市YouBike總騎乘人次昨深夜突破1億人次！新北市交通局長鍾鳴時表示，自2014年啟用YouBike首站，迄今每日騎乘人次達10萬人。新北市辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動，有機會獲得1000元全聯禮券等好禮。

鍾鳴時表示，新北市YouBike迄今全市建置552站、總計約1萬6000輛車、每日騎乘人次達10萬人次，是全國第一，而總騎乘人次5年6個月就破億，比台北市快了9個月。

為感謝市民的支持，交通局和微笑單車公司舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動。

交通局綜合規畫科專員楊展昀表示，事前就預測第1億人次幸運兒會落在本周，果真在昨日深夜約11時18分許誕生，將由新北市長侯友宜親自頒獎，獨得Garmin智慧運動手表1支，而前、後各5名使用者也可以得到500元全聯禮券加500元悠遊卡儲值金好禮。

另外「#情億相挺 億騎遊新北」臉書打卡贈獎活動將於6月24日截止，到FB活動專頁上傳在新北市轄內騎乘YouBike的照片，依活動規則打卡、tag好友、留下通關標語，參加「市長真尬意」、「情億相挺獎」等照片徵獎，就有機會獲得1000元全聯禮券等好禮。

相關活動贈獎詳情可上活動網址：https://www.facebook.com/events/2206123749515100/查詢。

新北市YouBike總騎乘人次昨深夜突破1億人次。圖／民眾提供
新北市YouBike總騎乘人次昨深夜突破1億人次。圖／民眾提供
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