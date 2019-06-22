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210年歷史金包里慈護宮 新北登錄為歷史建築

2019-06-22 11:54聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

210年歷史的「金包里慈護宮」正式登錄為歷史建築，新北市文化局於6月17日發布公...
210年歷史的「金包里慈護宮」正式登錄為歷史建築，新北市文化局於6月17日發布公告，現在慈護宮具備有形及無形文化資產雙重身份。圖／新北市文化局提供
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210年歷史的「金包里慈護宮」正式登錄為歷史建築，新北市文化局於6月17日發布公告，現在慈護宮具備有形及無形文化資產雙重身分。

「金包里慈護宮」位於金山區金包里街16號，創於1809年，俗稱「金包里媽祖廟」，為北海岸地區媽祖信仰中心；文化審查委員一致認為，金包里慈護宮見證金山地區史發展，廟宇仍保有1873年始歷次修繕的構件，包括梁柱、對聯、題刻與牌匾均佳，具廟宇之藝術價值。

「金包里慈護宮」土地大都為財團法人新北市金包里慈護宮所有，廟埕少部分土地為財政部國有財產署管有，地方人士期盼列為文化資產永續保存，慈護宮順應民情，今年2月中向市府申請登錄歷史建築，經依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員現勘，並召開審議會。

金包里慈護宮除了有形歷史建築的身分，其「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」去年11月也被登錄為無形的新北市定民俗。慈護宮董事張瑞松說，在1796至蓋廟期間，有一林姓宗親在野柳地質公園裡面的海岸蝕岩洞（又稱媽祖洞）發現一尊約8吋金面媽祖神像，在洞旁設簡單的壇座供拜，當地稱為「開基二媽」。

張瑞松說，當地人為了感念媽祖保佑，後來蓋廟，先讓另一尊3呎的「大媽」入殿，而原尊「二媽」身長8吋，和大媽比例差太多，於是請雕刻師傅雕一尊跟大媽一樣高的媽祖，並在背後刻洞，將二媽請進肚中封妥，目前都在殿內。1810年代，信徒就開始陪二媽徒步回野柳媽祖洞設案參拜的祭典，每年超過3000名信眾。

媽祖歷史建築
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