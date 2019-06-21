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新北職訓聯招 今淡水登場 開40班課程

2019-06-21 23:38聯合報 記者施鴻基／新北報導

新北職訓中心邀請民眾今天到淡水捷運站外廣場參觀體驗或報名。圖／市府勞工局提供
新北職訓中心邀請民眾今天到淡水捷運站外廣場參觀體驗或報名。圖／市府勞工局提供
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新北市職訓中心今天在淡水捷運站外廣場聯合招生，設25個展示攤位，提供免費職訓體驗，現場也有餐飲、美容等超過40班以上課程供民眾參考，想培養一技之長的民眾可前往了解。

今年職訓聯合招生及成果展系列活動的主題為「就事職得」，意味「就業的事，由職訓獲得」，內含「就職」2字，期待民眾多利用職訓學習，為自己的職涯加值，未來就業或轉職可更順利。

現場規畫創意彩妝交流競賽，還有頭皮SPA、手部護理、眼部舒壓、花式飲調、手沖咖啡、馬賽克磚筆筒製作及糖霜餅乾DIY等各類免費職訓體驗，民眾都可參與。

職訓中心表示，衛生福利部長照2.0計畫導致需求增加，新年度最夯課程是照顧服務員職前訓練班，報名人數踴躍，每次開班都出現報名人潮。另外資訊、機電、家政、商業、工業、餐飲、美容等課程也很受歡迎。

去年新北市統計職訓需求，發現受訪者最想參加的課程以電腦與網路類居多，占32.81%，其次是商業與行銷職類占17.24％，接著是餐飲與食品職類占14.33％。

為讓學員和教師良好互動學習，每班最多30人。去年開辦88班失業者職前訓練課程，有2337人參加，2208人結訓，就業人數1627人，就職率近73%。

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