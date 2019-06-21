師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市都發局今晚在辛亥區民活動中心舉辦「師大商圈都計變更公聽會」，吸引兩百多人參加、近80人登記發言；不少居民高舉「撤回」的標語，高喊撤回口號，批評市府強渡關山；市議員也要求市府程序上撤回此案。

此案背景，是8年前居民主張師大商圈是住三住宅區，商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業更須臨接8公尺以上道路。但師大商圈巷弄多6公尺，在居民強烈要求油煙、噪音、路霸退出住宅區下，無法就地合法的餐飲業者遭市府開罰、紛紛關門。

為振興商圈，都發局日前接受師大社區文商協會陳情提案，研擬一套師大商圈都計變更提案，可將8公尺以下、5公尺以上街道，北到泰順街38巷，南至師大路135巷區域，從第三種住宅區變更為「住三（特）」。只要經北市都審會大會通過，取得街廓內50％住戶同意書，即可申請就地合法，僅限地面1樓與地下1樓做多元商用。

不過因此案遭居民強烈反彈，國民黨市議員李柏毅質詢此案，並要求市府召開公聽會。大安文山區市議員今晚均到場關心，其中時代力量市議員林穎孟表示，都發局坦言4月召開專案小組審查時，確實沒有問過居民，造成事後民眾反彈，才開公聽會補救，要求市府聽進居民意見，在程序上撤回此案。

社民黨議員苗博雅表示，公聽會法律效力未定，政府未必會參照民眾意見，要求市府未來舉辦聽證會，讓程序合法；國民黨市議員王欣儀也提醒民眾要在都審會上陳情意見，才具法律效力。

公聽會場內，居民高掛「起來，這是我們反抗的時候」、「商人圖利，良民遭駁」、「撤回師大社區開發提案」、「堅決反對住三特，住宅變夜市」等白布條；而支持該案的民眾，也掛起紅布條「強烈支持要求開放著三特」、「師大生活圈要安居樂業，拒挑撥對立」、「支持著三特，開放輕食、藝文咖啡」等。

當地古風里長孔憲娟登記第一位發言，表示大家8年前好不容易才替居民爭取到良好的生活品質，如今要再度站出來抗議不公不義的住三特變更案，要求市府撤回此案，捍衛家園；師大三里里民自救會總幹事張家鳳並當面將1344人、546戶的撤回連署書交給都發局，要求都委會傾聽民意。

原先提案的師大社區文商協會會長孫茂荃表示，他們代表居民和商家，訴求很簡單就是住商的共榮，當初向市府提出住三特的申請案中，有和龍泉里、古風里249戶居民溝通過，大家都支持變更住三特，但市府任意擴大政策範圍，涵蓋多達2000戶，造成居民反彈，他們只希望在249戶小範圍內開放5、6米巷道開放經營輕食、藝文咖啡等增加生活機能，並禁止明火、燒烤等餐飲業。