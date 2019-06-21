金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處舉辦的「金山沙灘蹦火音樂季」，明晚在金山沙灘舉行，結合金山特色文化資產「蹦火仔」，民眾可在美麗的金山沙灘，在夕陽與海景陪伴下，看著全球僅剩4艘中的3艘蹦火船進行岸邊展演，現場有文史達人進行現場解說，也有各式園遊會攤位，精采可期。

北觀處指出，金山沙灘蹦火音樂季明天下午6點30分至晚上9點在金山沙灘熱鬧登場， 「磺港漁火」不僅為金山八景之一，也是世界僅見奇觀，漁船作業因乙炔氣體點火產生巨大的「蹦」聲響，故得名為「蹦火仔」。蹦火船火長點燃磺火的瞬間，青鱗魚隨火光集體躍出海面，船員使用叉手網將漁獲撈起，這也是蹦火最美麗的情境。

副處長金玉珍說，活動將邀請在地文史達人進行現場解說並觀賞蹦火漁船進行2場岸邊展演，讓遊客近距離感受震撼的百年海上漁法蹦火奇景。明天特別邀請全球僅存蹦火漁船4艘中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，讓遊客在岸邊就能就近欣賞。

音樂會邀請蘇打綠樂團團長阿福參與擔任活動音樂總監，並找來卓義峰、梨可辰、尤米澤、懷舊女郎等歌手，以「被遺忘的時光」為主題來呼應蹦火文化。

明天還推出海上看蹦火「金山蹦火體驗團」，遊程搭配金山小鎮漫遊，下午深入磺港漁村社區，漫步於魚路古道，觀察「焚寄抄網漁業-蹦火仔船」出海前準備，傍晚搭乘娛樂船出海，從海上欣賞金山八景之一的「燭台雙嶼」、神秘海岸等景點，近距離感受磺火捕魚、金山蹦火仔的震撼場面。

活動提供免費接駁車，時間自下午3點30分至晚上9點30分巡迴於金山市區各接駁點與活動會場之間。開車的民眾，附近也有提供免費停車空間包含金山漁會、金山老街中山堂停車場等5處停車場。另外周邊也有許多知名景點，例如金山老街、獅頭山公園及水尾漁港等，詳情可參閱北觀處相關網站：

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