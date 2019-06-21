全台都計工業區立體化內政部通過 新北先行

2019-06-21 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



工業區一位難求，行政院去年針對經濟部編工業區通過「都市型工業區更新立體化發展方案」，業者可換容積獎勵讓廠「向上長高」，新北市長侯友宜今年初在行政院會爭取新北的都市計畫內工業區也納入，據了解，內政部已審查通過後報行政院核備，就等跑完行政程序。由於新北起步早，可比其他縣市先動作。

行政院工業區立體化原本只限經濟部編定的工業區及科技園區，新北市只有土城、樹林及林口3個工業區適用，侯友宜1月爭取新北其他都計工業區也納入；行政院3月定調，放寬至全台的都市計畫工業都適用。

據了解，該案內政部已審查通過後報行政院核備，就等跑完行政程序，待行政院同意備查後回內政部，再由內政部回文告知新北行政院同意的結果。

雖然該案是全台適用，不過新北市率先針對轄內產業用地研擬「新北市工業區立體化方案」，並啟動「都市計畫法新北市施行細則」條文修訂，因此收到內政部回文後，就可以併同「新北市工業區立體化方案」公告發布實施，可馬上受理廠商申請，新北市可比其他縣市更早上路。

新北市經發局指出，該案通過後，新北可望提供超過690萬平方公尺產業空間。目前已辦15場說明會，有申請意願者成長到19家，包含即將進駐新莊知識產業園區的數家業者，土城、三重及汐止也有多家，立體化土地面積預估達8.56公頃、樓地板面積25萬6千平方公尺，創造新增投資金額約105.5億元。