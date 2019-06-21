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新北亞馬遜AWS成果發表 團隊跨出國際

2019-06-21 18:20聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」今辦「創新者聯盟2019:The Beginning」成果發表會，是該中心首度成果展，安排10組新創團隊上台介紹自家研發成果及產品，並邀請新創、創投業者、天使投資人代表出席。

該中心第一期共招募21組團隊，在專業輔導團隊及亞馬遜AWS雲端資源及技術協助下，已有新創團隊跨出國際。如人工智慧影像分析平台「雲守護安控Beseye」，獨家研發人體骨幹分析技術，透過攝影機分析人的行為及特徵，精準度是市場上以人臉辨識為主的3成以上，已拓及日本、新加坡、香港等。

雲守護已成立6年，初期先搜集資料，包括年齡及行為，約3年前開始採亞馬遜ＡＷＳ雲端技術，投入雲端計算，已擴及國外市場。日本東急電鐵就是雲守護的客戶之一，引進該技術以減少日本每年超過千件鐵道意外，系統可感應出是否有長輩跌倒，及早回報給列車。

此外，雲守護也可以分析消費者行為，進而讓客戶調整行銷策略。假設原先以為買粉紅衣服是女性居多，透過資料分析後發現，竟是男性為大宗，客戶就可以調整行銷手法。

新北市經發局表示，新北市是具有發展潛力的城市，擁有充沛的人力及多元的產業，境內人口已正式突破400萬人，大專校院有24所，每年畢業生超過3萬5千人，並擁有27萬家企業及2萬家工廠，具產業群聚力量。

經發局指出，去年8月新北市成功與全球科技公司亞馬遜AWS及藍濤亞洲共同合作成立「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」，以智慧創新為主軸培育新創團隊，並透過發掘企業痛點與潛在需求，由新創來帶動傳統產業轉型升級，包括醫療、製造和零售等，提升產業的競爭力。

「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」今辦「創新者聯盟2019:The Begin...
「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」今辦「創新者聯盟2019:The Beginning」成果發表會。圖／新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心提供
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