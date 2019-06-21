淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45 觀天下 記者許端驛／淡水報導



全國大南瓜比賽今年最重的大南瓜，由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為準備明(22)日的全國大南瓜比賽活動，今(21)日下午在淡水金色水岸的活動會場，除了將所有參加比賽組別的南瓜，排列整齊之外，為這些參賽的南瓜評分，還有秤重，今年最重的大南瓜，則是由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。

又到了一年一度的大南瓜比賽，為了準備明天(22)號的全國大南瓜比賽活動，今天下午在淡水捷運站後方的活動會場，除了將所有參加比賽組別的南瓜，排列整齊之外，就是要來為這些參賽的南瓜評分，還有秤重，並且要秤出今年最重的大南瓜，而今年最重的大南瓜，則是由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。

冠軍大南瓜林建訓表示，今年的大南瓜外型比起去年的冠軍還要來得大，原本以為會突破千斤，但最後只有903台斤，雖然難掩失望，但是看到大家開心的抱著大南瓜一起合照的笑容，那也就值得， 淡水農會總幹事 高 忠 表示，今年因為梅雨帶來的水量太多，導致瓜類變得不好照顧，讓重量組去年有40組參賽，今年只剩下不到二十組參加。

林建訓說，今年雖然外型巨大，但過多的雨水，讓南瓜長出新葉養份來不及集中到瓜果身上，造成流失，而原本今年若是突破千斤紀錄，明年就要退休，不過現在看來明年還得要繼續拼種出打破自己還有全亞洲的紀錄邁進。

淡水農會總幹事高忠表示，今年的組別分成重量組、品質外觀組、創意組以及食用南瓜組，共有126組參加。於22、23號兩天，在活動會場不只是有大南瓜的展示，更有許多農產品的攤位，民眾可千萬不要錯過。