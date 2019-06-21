親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45觀天下 記者許端驛／淡水報導

全國大南瓜比賽今年最重的大南瓜，由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠...
全國大南瓜比賽今年最重的大南瓜，由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
為準備明(22)日的全國大南瓜比賽活動，今(21)日下午在淡水金色水岸的活動會場，除了將所有參加比賽組別的南瓜，排列整齊之外，為這些參賽的南瓜評分，還有秤重，今年最重的大南瓜，則是由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。

又到了一年一度的大南瓜比賽，為了準備明天(22)號的全國大南瓜比賽活動，今天下午在淡水捷運站後方的活動會場，除了將所有參加比賽組別的南瓜，排列整齊之外，就是要來為這些參賽的南瓜評分，還有秤重，並且要秤出今年最重的大南瓜，而今年最重的大南瓜，則是由淡水在地的南瓜王子林建訓以903台斤拿下今年冠軍。

冠軍大南瓜林建訓表示，今年的大南瓜外型比起去年的冠軍還要來得大，原本以為會突破千斤，但最後只有903台斤，雖然難掩失望，但是看到大家開心的抱著大南瓜一起合照的笑容，那也就值得， 淡水農會總幹事 高 忠 表示，今年因為梅雨帶來的水量太多，導致瓜類變得不好照顧，讓重量組去年有40組參賽，今年只剩下不到二十組參加。

林建訓說，今年雖然外型巨大，但過多的雨水，讓南瓜長出新葉養份來不及集中到瓜果身上，造成流失，而原本今年若是突破千斤紀錄，明年就要退休，不過現在看來明年還得要繼續拼種出打破自己還有全亞洲的紀錄邁進。

淡水農會總幹事高忠表示，今年的組別分成重量組、品質外觀組、創意組以及食用南瓜組，共有126組參加。於22、23號兩天，在活動會場不只是有大南瓜的展示，更有許多農產品的攤位，民眾可千萬不要錯過。

淡水梅雨
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

平溪龍安社區玩疊杯 九旬阿嬤玩得不亦樂乎

2019-06-21 22:50

汐碇路窄排水差 L溝再延伸更安全

2019-06-21 22:50

平溪綠竹筍節來臨 歡迎體驗一日農夫

2019-06-21 22:47

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

幫柯P跑行程？ 柯爸柯媽木柵綠竹筍饗宴現身

2019-06-21 21:03

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

全台都計工業區立體化內政部通過 新北先行

2019-06-21 19:21

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

侯友宜提倡都計工業區納入立體化方案 創造百億新投資

2019-06-21 16:23

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

青農吳文雄回鄉用友善農法耕作 與農友們分享經驗

2019-06-21 13:09

南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46

新北暑期兒童消防夏令營開放報名 名額限2800人

2019-06-21 11:09

小「泳士」潛卯澳灣拿畢業證書 流放花枝九孔復育

2019-06-21 07:53

兩大爭議「需時間討論」 北市藍版敬老金暫擱置

2019-06-21 00:00

雙和泌尿醫療團 飛馬紹爾駐診

2019-06-20 23:54

雙城論壇報名挨批假消息 柯文哲改口：等確定再處理

2019-06-20 23:53

捷運新北投直達車測試 誇讚抱怨評價兩極

2019-06-20 23:49

才賺8百 罰款10萬起…無照貓旅館慘虧、停業

2019-06-20 23:41

北市環南中繼市場 攤商不滿營業面積縮水 揚言拒進駐

2019-06-20 23:35

新月水道節29日登場 今年免報名

2019-06-20 23:23

準公幼／「福利不縮水」 北市安家長心

2019-06-20 23:14

雙重加碼補助 新北準公幼半月衝到103家 北市77家

2019-06-20 23:01

活化社區空間 瑞芳里長打造圖書交誼室

2019-06-20 21:06

打開汐止大同、新台五路瓶頸 要先增左轉道

2019-06-20 21:06

金山公所、金寶山簽備忘錄 提升防災效率

2019-06-20 21:06

淡水義山里健康小站 設備齊全長者樂活

2019-06-20 21:06

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

台南美術館內能看還能吃 畫家郭柏川家宴上桌

2019-06-21 08:02

台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

「台灣龍珠」基隆嶼25日開放 探尋「11個基隆」

2019-06-20 23:19

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46

新北暑期兒童消防夏令營開放報名 名額限2800人

2019-06-21 11:09

影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

u故事／熱愛老車 張璟右踏上改車之路

2019-06-21 12:46

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top