5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市玩具行動車今天前進深坑，在衛生所由香港浸會大學關樂瑤等5名學生帶領慢飛天使共浴木球池，搭配心路基金會社區早期療育服務，讓孩子們踩木球行走訓練平衡感，希望協助慢飛兒感覺統合發展。

玩具銀行組長方紹宇和香港浸會大學關樂瑤、黎绮婷、梁靖、林珈希、黃庭琛5名學生上午抵達深坑區衛生所，小朋友一看到行動玩具車馬上圍上前，等木球池舖好就迫不及待跳進去玩。

心路基金會組長劉昭萍表示，偏區醫療和教育資源缺乏，加上新手爸媽經驗不足，可能導致部分幼兒發展較慢。心路9年來進入偏區服務，提供家長諮商和幼兒發展評估，教導帶孩子的技巧。玩具銀行加入後，玩具行動車的木球池和二手玩具發揮大功用，讓發展遲緩的慢飛天使玩玩具配合引導，發展身心。

港生不僅陪伴小朋友玩遊戲，還自製繪本「香港趴趴走」，融入香港知名景點和美食，還帶領小朋友唱跳香港童謠「小茶壺」。

社工系學生關樂瑤說，香港沒有新北市這麼大規模的二手玩具物流中心，只有小小的「再生玩具店」，新北經驗可帶回香港。