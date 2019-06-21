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5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市玩具行動車今天前進深坑，在衛生所香港浸會大學關樂瑤等5名學生帶領慢飛天使共浴木球池，搭配心路基金會社區早期療育服務，讓孩子們踩木球行走訓練平衡感，希望協助慢飛兒感覺統合發展。

玩具銀行組長方紹宇和香港浸會大學關樂瑤、黎绮婷、梁靖、林珈希、黃庭琛5名學生上午抵達深坑區衛生所，小朋友一看到行動玩具車馬上圍上前，等木球池舖好就迫不及待跳進去玩。

心路基金會組長劉昭萍表示，偏區醫療和教育資源缺乏，加上新手爸媽經驗不足，可能導致部分幼兒發展較慢。心路9年來進入偏區服務，提供家長諮商和幼兒發展評估，教導帶孩子的技巧。玩具銀行加入後，玩具行動車的木球池和二手玩具發揮大功用，讓發展遲緩的慢飛天使玩玩具配合引導，發展身心。

港生不僅陪伴小朋友玩遊戲，還自製繪本「香港趴趴走」，融入香港知名景點和美食，還帶領小朋友唱跳香港童謠「小茶壺」。

社工系學生關樂瑤說，香港沒有新北市這麼大規模的二手玩具物流中心，只有小小的「再生玩具店」，新北經驗可帶回香港。

社會局長張錦麗表示，新北玩具銀行物流中心3年多來運用公益彩券盈餘分配基金，回收35噸二手玩具，透過玩具行動車載玩具到偏區，豐富孩子的遊戲和學習，同時結合社區早療，促進幼兒發展和親子關係。

香港浸會大學生自製繪本說故事給小朋友聽。記者施鴻基／攝影
香港浸會大學生自製繪本說故事給小朋友聽。記者施鴻基／攝影
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香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑，帶領小朋友玩木球池。記者施鴻基／攝影
香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑，帶領小朋友玩木球池。記者施鴻基／攝影
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香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑，帶領小朋友玩木球池。記者施鴻基／攝影
香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑，帶領小朋友玩木球池。記者施鴻基／攝影
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香港浸會大學生自製繪本說故事給小朋友聽。記者施鴻基／攝影
香港浸會大學生自製繪本說故事給小朋友聽。記者施鴻基／攝影
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香港浸會大學生帶領親子跳唱香港童謠「小茶壺」。記者施鴻基／攝影
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香港衛生所
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