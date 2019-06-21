國際交換學生體驗台灣文化 樂當英語助教

2019-06-21 17:49 中央社 新北21日電



新北市府教育局推動交換學生計畫，與國際見習生駐校計畫，提升學習視野。在學習與文化體驗成果發表會，外籍生認為台灣人非常友善樂於分享，也有人樂於協助英語老師擔任助教。

新北市府與辛辛那提姐妹市國際交換學習成果發表暨結業典禮今天舉行，展現辛辛那提市15名高中生入校學習及文化體驗成果。教育局副局長蔣偉民頒發感謝狀與結業證書給美方師生。

蔣偉民表示，6年來，共選送151名新北市學生赴美交換學習，接待148名辛辛那提市學生來台灣交流。雙方接待家庭帶領交換生認識在地文化與風俗民情，期盼透過國際學伴建立跨國扶持的學習情誼，培養具國際視野的世界公民。

辛辛那提高中學生內特Nate表示，台灣每個人都非常友善且外向，他在鶯歌陶博館認識許多不同的窯爐，瞭解台灣陶瓷的文化淵源。

交換學生凱利Kelly表示，因姊姊曾參加國際交換學習對台灣印象很好，今年自己有機會來台交流，感到非常興奮。台灣的學生很負責、很友善、會分享，非常感謝接待家庭的照顧，回國後會很想念台灣。

華裔背景的加拿大英屬哥倫比亞大學一年級的瑞秋RachelTsui，在坪林國中以英語介紹自己及加拿大的風土民情，與英語老師討論課程規劃，與學生練習對話，加強英聽與口說能力，是英語老師的好助教。

另外，中國廣州大學應用心理學系三年級學生陳建嫦日前來台灣見習，在新北市的國小入班見習教育與學習兒童心理，還親自到三峽區東眼山的「礦工爺爺菜園」，瞭解教育人員協助地方產業復興，幫賣菜的案例。