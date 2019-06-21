台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台2線基金公路路段銜接台62線萬瑞快速道路和國道3號，是往返北海岸金山、萬里地區的必經道路，每逢假日大量車潮湧入，交通壅塞，交通部公路總局昨晚辦理台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究說明會，並提出改善措施，短、中期先移除中央分隔島實施調撥車道，提高車輛容量，長期則規劃設置高架道路。過程中多名議員、里長及民眾對長期方案意見紛陳，公路總局表示，會將意見帶回納入評估及整體考量。

由於近幾年基隆市安樂區人口大幅成長，而且台2線基金公路因銜接台62線快速公路和國道3號，造成假日時因大量觀光旅客為前往萬里、金山，造成車輛大量湧入基金公路，造成交通壅塞問題嚴重，為改善此狀況，立委蔡適應去年協調基隆市政府、公路總局第一區養護工程處基隆工務段，將基金公路移交於公路總局管理，並進行交通改善的短中長期計畫，包含各項可行性研究、評估方案。

公路總局昨晚在中崙里民活動中心召開台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究說明會，向市民報告各項改善進度。公路總局第一區養護工程處副處長陳貴芳，說明台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究的三個方案，方案一跨越基金二路延伸銜接萬里漁港方案；方案二跨越基金二路延伸銜接萬里漁港之長隧道方案；方案三跨越基金二路延伸銜接台2線54.15K(湖海路口前)。

其中，方案一和方案二皆為跨越基金二路後，經中崙里、內寮里直接銜接萬里地區。陳貴芳副處長也表示，這個可行性研究，主要還是廣納各方的看法、不一定會進行，目前公路總局持開放的態度，會後會將意見帶回，希望與居民站在一起，解決交通雍塞問題。

中崙里長李源林表示，地方居民對於台62線跨越基金公路可行性研究，表達反對的意見，因為這三個方案還是都會讓車流進入基金公路，台62線基金公路交流道未來若施作工程，除了期間冗長、還要拆掉原本交流道，會影響居民生活品質，建議另外研究新的外環道，讓車流直達萬里。

新崙里長林金龍說，假日塞車的問題，是大武崙地區每位居民都期待解決的，方案中的延伸和高架道路，未來週邊住戶肯定會有噪音的困擾，希望公路總局可以朝對居民影響最小方向進行。

議員張之豪說道，公路總局針對基金公路塞車問題提出環外道路的長期解決方案，短、中期則是要拓寬基金二路，把現有的1.5車道拓寬為3到4車道。原則上我們贊成短中期方案，長期方案則要尊重居民的意見，若風險高於便利，那就可以再商議。因為更要緊的是基金公路的路平、刨舖工程，是更迫切要解決的問題。

議員陳薇仲表示，改善基金公路的交通雍塞，希望不只是從工程的面向來研究，車從哪裡來、到哪裡去？這方面的研究也是很重要，如果可以從大眾運輸的角度，提供更多直達萬里、金山的運輸選擇、直達方法，或許能在建設道路、影響環境和居民生活之外，找出更友善的方法改善交通雍塞。

議員鄭愷玲說，針對今天的說明會，基金公路交通雍塞的短中期改善方案，是目前居民最想看到的，長期的部分可不可行，就今天市民建議的內容來說，這三個方案並不是我們所期待的，也希望公路總局可以每月定期來向市民說明、從長計議。