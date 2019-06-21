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師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

師大居民日前高掛「堅決反對住三特」布條，反對市府將周邊住三區改為住三（特）。記者...
師大居民日前高掛「堅決反對住三特」布條，反對市府將周邊住三區改為住三（特）。記者魏莨伊／攝影
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師大夜市在郝市長時期，因住戶抗議商圈影響生活品質，市府祭出罰單，非法餐廳紛紛關門，商圈也逐漸沒落。近期市府為了振興商圈，都發局提出有條件放寬，有意將師大周邊三里改為「住三（特）」區，讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意，即可申請就地合法。這項政策店家是樂觀其成，但遭到居民強烈抗議，今晚7點市府將準備舉辦公聽會，師大三里里民自救會、社區居民預告會前將發表自救宣言，市議員李柏毅指出，雙方恐釀衝突。

市議員李柏毅指出，市府企圖護航違法商家強度關山，擔心惡夢再臨的師大三里里民自救會及社區居民，今晚將表達嚴正抗議，違法商家也在串連，以激烈手段反制師大三里里民自救會及社區居民捍衛家園的努力，恐會發生衝突。

前市長郝龍斌任內，居民抗爭主張根據土管法，當地就是住三住宅區，而非商業區；依規定，「住三區」內的商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業更須臨接8公尺以上道路。

但師大商圈巷弄多為6公尺以下，不少餐飲業無法申請合法，在居民要求油煙、噪音、路霸退出住宅區，將安寧生活空間還給居民後，市府強硬開罰，引來業者反彈。

北市長柯文哲5年前承諾要協助居民與商家取得平衡，都市發展局日前提出有條件放寬方案，將師大商圈8公尺以下、5公尺以上街道，北到泰順街38巷，南至師大路135巷區域，從第三種住宅區變更為「住三（特）」。

一旦經北市都審會大會通過，店家只要能夠取得各自街廓內50％住戶同意書，即可申請就地合法，僅限地面1樓與地下1樓，而該區最窄小的街道，是寬度僅5.45公尺的雲和街，若申請變更通過即可做多元商用。

師大居民日前高掛「堅決反對住三特」布條。記者魏莨伊／攝影
師大居民日前高掛「堅決反對住三特」布條。記者魏莨伊／攝影
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北市夜市師大
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