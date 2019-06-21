稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大巨蛋爭議不斷，上個月第六度進入北市都市設計審議委員會，審查防災疏散模擬等，但卻被都發局前局長林洲民質疑疏散模擬未配合委員會前次要求，沒使用「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」為參數，根本是「不及格的電腦模擬」；林昨於臉書再提此事，還稱準備自購模擬軟體確實了解大巨蛋安全議題。

林洲民表示，大巨蛋都審只有一種，那就是公平、公開的審查公共安全，沒有「刁難審查」和「放水審查」；但遠雄只願意作一般情境模擬（Default），即不作「危害情境」時的散場模擬。

他指出，「危害情境時的避難電腦模擬」當然要作，這也是大巨蛋都審防災避難模擬最重要的項目之一；為了行動速度較慢的長者、體弱者、恐慌者、以及行動不便者，要求遠雄作低於每秒1.2公尺的電腦模擬是「刁難」嗎？是因為「人命關天」！為什麼遠雄持續抗拒作每秒0.6公尺的電腦模擬？

針對模擬軟體，林洲民也說，遠雄使用的是buildingEXODUS v6.3，EXODUS字源就是「出埃及記」，即摩西帶衆人逃難之意，v6.3版清楚的詳載各種危險情境，人員每秒避難速度，除1.2公尺、0.6公尺外，還有0.25到0.42公尺不等的測試。「人命關天，該測試就要測試，作軟體內建參數程式的預設情境之避難電腦測試怎麼會是『刁難的民粹』呢？」

林洲民說，從建築物內部疏散至戶外只是第一步，是否能夠及時疏散、戶外空間是否足以有效容納全區人口，民眾是否能安全逃離基地，這些議題都要等到遠雄交出完整的電腦模擬之後，委員會才能詳實開始審查。

林洲民說，都發局公告的EXODUS手冊共有1216頁，為了這個「出埃及記」事件，他打算自購相同軟體來確實了解大巨蛋公共安全議題；該軟體的亞洲代理在東京，於台北有分公司，他已經和倫敦的軟體公司與亞洲代理商聯繫，「為了台北的公共安全」。