青農吳文雄回鄉用友善農法耕作 與農友們分享經驗

2019-06-21 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



青農吳文雄結束在台塑的工作，回家接手祖父留下來的土地，將荒廢許久的農地重新利用，經過3年讓農地恢復生機，並用友善耕種的方式種植竹筍、蔬菜，更與其他青農分享自己的經驗，宣導友善農作。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 位在新北市樹林區的山佳大棟山上，青農吳文雄結束在台塑的工作，回家接手祖父留下來的土地，將荒廢許久的農地重新利用，經過3年讓農地恢復生機，並用友善耕種的方式種植竹筍、蔬菜，更與其他青農分享自己的經驗，宣導友善農作。

大學時期就讀機械系的吳文雄，畢業後曾在台塑南亞樹林廠工作長達16年，擔任轉動設備分析診斷預知保養工作，因一次意外，將手臂韌帶斷裂後，吳文雄重新審視、規劃將來的職業生涯，在家人的支持下，接手祖父輩傳承下來的2公頃農地，開始從竹筍、蔬菜著手復耕。

吳文雄將農地上原有的竹園砍光，重新種植竹苗，並以友善的方式耕作，讓土地能永續利用。透過新北市政府及樹林區農會輔導推廣銷售，幾年來，竹筍年產量達到10噸以上，友善蔬菜產量達1200公斤，另外，他也參加新北市新農民輔導有關媒體行銷的訓練課程，提昇網路銷售上業績，並加入了新北市青年農民聯誼會，透過自己的農作經驗知識與其他青農共同學習分享，並擔任有關竹筍食材料理方面食農教育講師，宣導友善農作。