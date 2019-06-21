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南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜（左）今早到新北市立聯合醫院三重院區，訪視新病房及513坪的健檢中...
新北市長侯友宜（左）今早到新北市立聯合醫院三重院區，訪視新病房及513坪的健檢中心。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今早到新北市立聯合醫院三重院區，訪視新病房及513坪的健檢中心，侯友宜表示，新北市非常迫切需要醫療品質及量的提升，要急起直追；未來新北聯醫板橋院區也要重新建構成醫療大樓，蘆洲未來都市重畫、區段徵收完，也要蓋醫療大樓，溪南、溪北互相呼應，新北更要建立公私立合作的醫療體系。

侯友宜說，對新北市來講，醫療品質及量提升是非常迫切需要，長期以來整個區域畫分對新北病床數是不公平的，新北聯醫三重院區改變以後，還要急起直追。

侯友宜說，蘆洲在未來都市重畫、區段徵收完，也要蓋醫療大樓，照顧溪北（大漢溪以北）的民眾，新北市聯合醫院板橋院區也希望重新建構醫療大樓，照顧溪南民眾，溪南和溪北互相呼應。

侯友宜更指出，明年新北市立土城長庚醫院要落成，新北市要建構公私立合作的醫療體系，並肩作戰。

新北市立聯合醫院三重院區的急重症大樓已啟用，去年11月更闢建門診大樓3樓為健檢中心，有別於一般健檢在角落，東一塊、西一塊，或者臨時搭棚，運用513坪大區塊，分為一般、團體及高階健檢，設備提升成醫學中心等級，包括256切電腦斷層掃描儀、1.5Ｔ核磁共振及胃鏡腫瘤辨識系統等高階影像檢查服務。

此外，今侯友宜也揭幕門診大樓5樓新病房，新北聯醫將老舊病房整修，增加42個病床，並打造現代化衛浴設備、人性化的家屬休息環境。侯友宜說，新北聯醫用最高的品質、最廉價的價錢，來為市民來做好的服務。

新北市長侯友宜（左）今早到新北市立聯合醫院三重院區，訪視新病房及513坪的健檢中...
新北市長侯友宜（左）今早到新北市立聯合醫院三重院區，訪視新病房及513坪的健檢中心。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜健檢
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