小「泳士」潛卯澳灣拿畢業證書 流放花枝九孔復育

2019-06-21 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



福連國小畢業生潛水到海裡拿畢業證書。圖／新北市漁管處提供 分享 facebook 新北市政府農業局與福連國小昨在卯澳灣進行花枝及九孔放流，並結合福連國小畢業典禮，3名畢業「泳士」由老師及在地海洋保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」志工們帶領，泳渡卯澳灣，親手將象徵復育希望的九孔苗及花枝苗送回貢寮卯澳灣，用實際行動愛護、守護海洋。

新北市政與海洋大學從2014年合作進行花枝的人工繁殖，花枝媽媽們會在每年春天開始產卵，經過3到4個月飼育及照料，花枝寶寶體長達3公分左右，就已準備好要回到卯澳灣，增加花枝資源量，讓野外族群得以延續。

農業局表示，新北市貢寮海洋資源復育園區每年11月以人工繁殖九孔，園區工作人員辛勤照料、細心呵護，九孔寶寶經浮游期、浪板著苗期和九孔池成長期，殼長長到2到3公分，具有一定攝食能力能面對大自然的挑戰，目前也達放流標準

福連國小畢業生昨參與花枝與九孔放流，在校生將一袋袋花枝苗傳遞到岸邊，再由畢業生泳渡卯澳灣時放流，並下潛到海底領取「勇士狀」，象徵完成挑戰後，由海洋頒發畢業證書。透過泳渡卯澳灣及放流活動，從小紮穩保育的觀念，讓學生懂得飲水思源，取之於海洋，也要回饋於海洋。