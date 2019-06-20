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敬老金自治條例暫卡關 北市議會下會期再審

2019-06-20 16:10中央社 台北20日電

北市議會審議國民黨提出重陽敬老禮金致送自治條例，今天進入政黨協商，時代力量等議員認為發給對象應納入排富條件，經各黨團討論後，不排入下午臨時大會議程，下會期再審。

中國國民黨5月間提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，盼讓台北市65歲以上長者及55歲以上原住民可領取重陽敬老金，順利完成一讀，並送入法規委員會審查條文內容。

法規委員會6月間審議自治條例時，時代力量等議員認為應納入排富條件，民進黨議員則提出要送至大會討論，其中，關於發給對象及預算來源的第3條、第9條內容，有許多議員表達不同意見。法規會最後決議通過，並送大會逐條討論。

市議會昨天召開臨時大會，排入審查敬老金致送自治條例，過程中，親民黨議員黃珊珊提出條例第3條應加入排富條件，也就是由市府訂定辦法，限制一定資產以上長者領取資格，遭國民黨議員反對。議長陳錦祥宣布今天進入政黨協商。

對於今天政黨協商結果，國民黨團書記長應曉薇指出，議長認為還要廣泛討論，不需動用表決，且議會臨時大會只剩今天，若要通過，擔心會有不周詳地方，最後決定延至下屆會期討論，且若無法如期發放敬老金，引起長輩反彈，恐怕北市府要負起相關責任。

應曉薇說，有其他黨團議員在政黨協商時，提出發給對象應由市府決定，關於這部分，國民黨是不可能讓步，因這跟原本提送的自治條例內容相違背。

民進黨團總召張茂楠指出，對政黨協商結果還算滿意，協商過程中，針對自治條例是否納入排富條件有廣泛討論，若今天要在臨時大會強行表決，恐造成各政黨對立，最後決議，延至下會期再討論。

時代力量黨團總召林穎孟說，對協商結果還算可接受，昨天召開臨時大會時，傳出國民黨內部有不同意見，加上時力等議員反對，今天才進入政黨協商，時代力量是希望敬老金自治條例應發給中低收入戶、原住民長輩，且有排富條件。

時代力量國民黨北市
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