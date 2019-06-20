醫療外交！雙和醫院組行動醫療團 飛馬紹爾幫病患開刀

2019-06-20 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



位於北太平洋的馬紹爾群島共和國，醫療資源相對匱乏，當地居民深受泌尿道疾病困擾，衛福部雙和醫院今年5月18日至6月1日派泌尿科資深主治醫師吳佳璋擔任團長，率泌尿科、麻醉科醫師等人組成行動醫療團，進駐當地馬久羅醫院，光是兩周內就進行10台泌尿科相關手術。

吳佳璋表示，駐診期間一名男子轉診到馬久羅醫院，他長期排尿困難與陰囊水腫，深受漏尿、尿臭味所苦，造成社交生活的障礙，經醫療團的評估與手術後，病人漏尿問題大幅改善，也不用再因為異味，忍受他人異樣眼光。

雙和醫院自6年前承辦駐馬紹爾台灣衛生中心計畫，每年分別派駐8至11名專科醫師前往當地一個月，協助看診、提供衛教等服務。雙和醫院表示，過去偏向短駐型態的派遣，藉由不同臨床醫師的派遣，豐富當地臨床科別，共幫助超過6000名病患，今年特地組成行動醫療團前往，未來還會積極促成台馬兩國的各項醫療合作。