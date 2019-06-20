親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

民團與議員攜手 成立北市議會公民參政委員會

2019-06-20 13:52中央社 台北20日電

公民團體與台北市藍綠議員今天宣布成立「台北市議會公民參與政策委員會」，盼透過議員協助、監督讓北市府有效採納公民意見，委員會也能成為民眾、市府、議會的公共事務平台。

台灣公民參與協會與民進黨議員許淑華、王閔生、國民黨籍議員戴錫欽、無黨籍議員楊靜宇合開記者會，宣布成立「台北市議會公民參與政策委員會」。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，他曾建議市長柯文哲成立北市府公民參與委員會，柯文哲也有做到，且委員會運作4年多，但他認為，做好市政，只透過市府委員會的成效有限，透過與議員合作，可建立關注公共議題的制度，並作為聯結公民、公民團體、議員、市府的參與公共政策平台。

許淑華表示，台北市目前推動公民參與制度都是一次性意見徵詢，像辦公聽會、座談會，恐淪為形式性，也因公民只能單方面建議，不容易跟市府官員、議員共同討論政策，成立委員會除讓更多關心公共事務的民眾加入，也可幫助議員在監督市政時，提出多元想法。

她指出，委員會先鎖定3項議題分組，包含生態保育、教育文化、動物保護，後續也會召開定期會議討論。

戴錫欽說，議員面對市府及公共事務，需要了解公民意見，但實際上卻難與公民團體互動，且除非是重大或爭議性的市政議題，民眾及公民團體意見才有可能被採納，盼透過成立委員會改善此一狀況。

楊靜宇表示，地方公共議題都與民眾生活相關，成立委員會重點在於讓政策生活化，目前規劃3項議題，後續會視運作成效，擴大議題類別，讓更多關注不同議題的公民都可參與。

北市公民團體許淑華
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

只有左岸有！議員爭取汐止基隆河右岸自行車步道

2019-06-20 14:05

孩子玩手遊偷刷近萬元 北市法務局：新規定有機會退款

2019-06-20 12:56

旺年天團出動！老歌、魔術表演 就要長輩看得開心

2019-06-20 12:55

弱勢學童餐券限午餐？盧秀燕「評估開放」

2019-06-20 11:57

早產兒2歲前納追蹤 新北投300萬結合19家醫療院所

2019-06-20 11:56

2019新月水道節將登場 6米高水滑梯體驗極速快感

2019-06-20 11:54

奇美聯手世界展望會 行動關懷弱勢兒童

2019-06-20 11:23

新北動保處查獲無照貓咪寄宿業者 最高可罰300萬元

2019-06-20 09:29

新北觀光工廠輕旅行 長幼團遊免費玩

2019-06-19 23:54

新北公共托老第41家開幕 侯友宜：續推行

2019-06-19 23:48

侯友宜宴11立委 為爭取105案272億經費尋支持

2019-06-19 23:47

五股垃圾山4業者違建 拆除

2019-06-19 23:46

北市條通就地合法 回饋金確定調降

2019-06-19 23:18

公園餵野鴿 柯文哲下令「拍照錄影罰錢」

2019-06-19 23:08

北捷「新北投-大安」直達車 今測試

2019-06-19 22:41

柯文哲指雙城論壇議員報名滿 議員打臉還沒開始報名

2019-06-19 20:36

影／侯友宜宴請藍綠11立委 爭取新北建設經費

2019-06-19 20:22

雙溪牡丹里打造可食地景 鮮食直接上桌

2019-06-19 20:09

「金色聚落」新書發表 記錄金瓜石榮枯

2019-06-19 20:07

為愛保護愛心柚 蘆洲幼童彩繪套袋

2019-06-19 20:07

協助找回家的路 新北警局推長輩指紋捺印

2019-06-19 20:06

換個方式服務地方 律師簡榮宗開辦法律諮詢

2019-06-19 20:05

議員問夾娃娃機條例等什麼？ 新北經發局：拚下次送審

2019-06-19 19:54

北市推廚餘減量 柯文哲自爆根本沒降低

2019-06-19 19:17

不分區改選區域 柯志恩：希望為整個新北爭取好建設

2019-06-19 19:15

中山區條通酒店違規 柯文哲要求年底前解決

2019-06-19 18:48

林口A匝道禁左轉效益差 20日恢復人行道

2019-06-19 18:29

中山警分局治安會議 蔣萬安：所有人一起努力

2019-06-19 17:32

基隆、新北小卷之爭 侯友宜：要共同結盟行銷創造雙贏

2019-06-19 16:07

動物要放假 動物園今起休園10天

2019-06-19 14:21

新北犬貓認養限齡絕育 違者最高罰25萬

2019-06-19 13:48

鴿子群聚惹民怨 柯文哲：錄影拍照開罰餵食者

2019-06-19 13:22

台中豐原也要有國民運動中心！ 預計112年完工試營運

2019-06-19 13:16

新北第41家托老中心開幕 侯友宜：還不夠

2019-06-19 13:02

霸氣掃蕩新北五股垃圾山不法 拆除大隊今拆2違建

2019-06-19 12:07

「最乾淨城市」8連霸紀錄成絕響 新北未來只求更乾淨

2019-06-19 11:08

影／侯友宜今晚宴請新北12立委 黃國昌、吳秉叡不出席

2019-06-19 11:05

昨天看完五股垃圾山 侯友宜今天向公安疑慮業者宣戰

2019-06-19 10:35

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10
看更多

熱門文章

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09

5億餘元新闢三姓橋路今通車 改善新竹香山交通瓶頸

2019-06-19 19:09

基隆和平島聖薩爾瓦多城考古新發現 4墓區有3具遺骸

2019-06-19 17:23

空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16

基隆市招考80名清潔隊員 背沙包跑60公尺拚高下

2019-06-19 17:34

彰化是二等公民？ 不分黨派向中央爭取提高統籌分配款

2019-06-19 20:02

桃市斥資280萬元開設「工匠技藝學堂」 今暑期開課

2019-06-19 15:46

台中市偏遠區公車脫班嚴重 交通局：漏一次罰一次

2019-06-19 17:31

影／侯友宜宴請藍綠11立委 爭取新北建設經費

2019-06-19 20:22

一年內家中至親兩死一植物人 8旬視障老翁處境待援

2019-06-19 16:33

透納氏症女孩僅127公分 走出庇護工坊當超商店員

2019-06-20 10:43

「傑克與魔豆」童話公園落腳八德區 預計今年底可完工

2019-06-20 07:45

熱！台南玉井芒果冰提前熱賣 這時間最好吃

2019-06-20 07:50

老醫院重生！ 中壢新國民醫院與台北醫學大學合作經營

2019-06-19 16:22

北捷「新北投-大安」直達車 今測試

2019-06-19 22:41

台南東區新設這座大型停車場 明天起免費停車10天

2019-06-19 17:35

台南消防救災添戰力 官田工業區廠商捐沙灘車救災

2019-06-19 19:37

林口A匝道禁左轉效益差 20日恢復人行道

2019-06-19 18:29

稽查員遭毆 嘉縣追查「環保蟑螂」

2019-06-19 23:20

不分區改選區域 柯志恩：希望為整個新北爭取好建設

2019-06-19 19:15

三度流標！日籍建築師妹島和世「台中綠美圖」終於決標

2019-06-19 17:01

北市推廚餘減量 柯文哲自爆根本沒降低

2019-06-19 19:17

柯文哲指雙城論壇議員報名滿 議員打臉還沒開始報名

2019-06-19 20:36

世界級新地標…「台中綠美圖」9月動工 111年完工

2019-06-19 23:21

國民黨內立委初選勝出 黃啟嘉：獲提名當然會選到底

2019-06-19 19:39

挾持人質事件如「電影情節」 鄭文燦：2小隊長晉陞定了

2019-06-19 20:01

台中「智慧營運中心」方向不變 新定位年底公布

2019-06-19 23:31

竹縣首座5星級影城 3年後完工

2019-06-19 23:10

模範生市長獎開心與韓國瑜合影 補校阿嬤活到老學到老

2019-06-19 18:32

上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16

迎接炎炎夏日 桃園廣豐新天地徵「清涼大使」抽餐券

2019-06-19 19:16

新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園

2019-06-20 12:12

中山區條通酒店違規 柯文哲要求年底前解決

2019-06-19 18:48

桃園民族公園「富士山」滑梯亮相 戲水區7月開噴

2019-06-20 11:23

寶島時代村「復活」 葡萄節明天登場

2019-06-20 07:43

新北觀光工廠輕旅行 長幼團遊免費玩

2019-06-19 23:54

海洋老鷹嘉年華29日登場 基隆交管3小時

2019-06-20 10:38

嘉縣議員質詢批長照2.0 樂齡學習費太少未普及照顧長者

2019-06-19 16:31

2019新北觀光工廠團開跑 長者幼兒可免費參加

2019-06-19 16:02

孩子玩手遊偷刷近萬元 北市法務局：新規定有機會退款

2019-06-20 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top