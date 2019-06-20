民團與議員攜手 成立北市議會公民參政委員會

2019-06-20 13:52 中央社 台北20日電



公民團體與台北市藍綠議員今天宣布成立「台北市議會公民參與政策委員會」，盼透過議員協助、監督讓北市府有效採納公民意見，委員會也能成為民眾、市府、議會的公共事務平台。

台灣公民參與協會與民進黨議員許淑華、王閔生、國民黨籍議員戴錫欽、無黨籍議員楊靜宇合開記者會，宣布成立「台北市議會公民參與政策委員會」。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，他曾建議市長柯文哲成立北市府公民參與委員會，柯文哲也有做到，且委員會運作4年多，但他認為，做好市政，只透過市府委員會的成效有限，透過與議員合作，可建立關注公共議題的制度，並作為聯結公民、公民團體、議員、市府的參與公共政策平台。

許淑華表示，台北市目前推動公民參與制度都是一次性意見徵詢，像辦公聽會、座談會，恐淪為形式性，也因公民只能單方面建議，不容易跟市府官員、議員共同討論政策，成立委員會除讓更多關心公共事務的民眾加入，也可幫助議員在監督市政時，提出多元想法。

她指出，委員會先鎖定3項議題分組，包含生態保育、教育文化、動物保護，後續也會召開定期會議討論。

戴錫欽說，議員面對市府及公共事務，需要了解公民意見，但實際上卻難與公民團體互動，且除非是重大或爭議性的市政議題，民眾及公民團體意見才有可能被採納，盼透過成立委員會改善此一狀況。

楊靜宇表示，地方公共議題都與民眾生活相關，成立委員會重點在於讓政策生活化，目前規劃3項議題，後續會視運作成效，擴大議題類別，讓更多關注不同議題的公民都可參與。