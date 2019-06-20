旺年天團出動！老歌、魔術表演 就要長輩看得開心

2019-06-20 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市三峽北大真理堂昨日舉辦老人共餐及健康促進活動，新北市民政局安排由役男組成的「旺年天團」為長輩服務，除了宣導量血壓等健康衛教外，還現場表演經典老歌、動感舞蹈及魔術表演，讓現場氣氛熱鬧不已。

為服務參與三峽老人共餐及健康促進活動近80位老人，「旺年天團」除了現場演唱「內山姑娘要出嫁」、「媽媽請妳也保重」等經典老歌外，役男們還編排適合長輩伸展筋骨的熱身操，讓長輩跟著音樂節奏擺動雙手及活絡筋骨。

醫學系畢業的仇姓役男也上陣表演神奇魔術「消失水｣與「百寶袋」，精湛巧妙的手法讓長輩們看得嘖嘖稱奇，笑聲不斷，仇姓役男表示，會學習魔術是因有次看到學長表演魔術，讓原本鬱悶的長輩開懷大笑，因此，他透過YouTube影片苦練技巧，後來公益巡演時表演魔術，逗得台下長輩呵呵笑，還有人有長輩意猶未盡地詢問他們「你們何時會再來？」

擔任攝影的郭姓役男則表示，雖然台語說得不夠「輪轉」，但團員都會設計許多有趣的互動橋段，互動當中也能學習發揮同理心，理解長輩的邏輯，每當長輩握著他的手說「謝謝你們」時，就會感到十分開心。

兵役勤管科長林克文表示，為推動替代役男參與公益服務，新北市府長期規劃「關懷獨居長者」、「學童課後照顧」、「挽袖捐血」、「反毒公益宣導」、「傷兵關懷慰問」及「淨山淨灘」等多面向公益活動，讓役男在服役之餘也能參與公益、為社會貢獻。