新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園
「準公共幼兒園」8月將在六都上路，家長每月只需負擔4500元，今天是私幼加入截止最後一天；新北市力拚中央的準公共化，新北市長侯友宜特別赴私立學詮幼兒園，為準公共化幼兒園揭牌，並宣布從原本只有20園加入，半個月內衝到96園；侯友宜表示，新北只要是好的方向政策都願意推，「讓年輕夫婦敢生能養」。
侯友宜說，目前為止衝到96家，總共可收托217班、5404名幼兒；加上原有公立、非營利幼兒園，新北市在公共化部分可收托35851人，會繼續衝、繼續拚。今天是最後一天截止日，希望可以滿100家。
對於準公共化，新北市向來頗有意見，認為受限天花板很多私幼無法加入，傾向中央不要讓地方喊價加碼；對此，侯友宜坦言，剛開始大家加入意願都不高，一開始只有20家左右加入，但不管如何，中央及地方都要下定決心，大家有共同目標，因此政府共同補貼，讓年輕夫婦敢生能養。
侯友宜表示，雖然新北市再推公共化幼兒園成果不錯，但還是趕不上父母殷殷的期待，指示教育局同仁，力邀業者一起加入，新北市來認證、把關品質，讓準公共、非營利及公立都依樣廉價，且品質受保障。
侯友宜說，新北市只要是好的方向、好的政策，對年輕夫婦有所幫忙，且品質好，都樂於並肩作戰，所以想用多元的準公共幼兒園，大家一起來共同面對年輕夫婦困境。
新北市教育局表示，經過地方多次建議，教育部今年4月調整天花板，新北共有840家左右私幼，調整後有260家符合資格；且5月再祭出每園20至40萬元不等的設備補助；新北市這次也針對後者加碼，編列2000萬元，中央補多少，新北就補多少，也是每園20至40萬元，積極輔導改善加入準公共化園所的環境。
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