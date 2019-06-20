新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園

2019-06-20 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「準公共幼兒園」8月將在六都上路，家長每月只需負擔4500元，今天是私幼加入截止最後一天；新北市力拚中央的準公共化，新北市長侯友宜特別赴私立學詮幼兒園，為準公共化幼兒園揭牌，並宣布從原本只有20園加入，半個月內衝到96園；侯友宜表示，新北只要是好的方向政策都願意推，「讓年輕夫婦敢生能養」。

侯友宜說，目前為止衝到96家，總共可收托217班、5404名幼兒；加上原有公立、非營利幼兒園，新北市在公共化部分可收托35851人，會繼續衝、繼續拚。今天是最後一天截止日，希望可以滿100家。

對於準公共化，新北市向來頗有意見，認為受限天花板很多私幼無法加入，傾向中央不要讓地方喊價加碼；對此，侯友宜坦言，剛開始大家加入意願都不高，一開始只有20家左右加入，但不管如何，中央及地方都要下定決心，大家有共同目標，因此政府共同補貼，讓年輕夫婦敢生能養。

侯友宜表示，雖然新北市再推公共化幼兒園成果不錯，但還是趕不上父母殷殷的期待，指示教育局同仁，力邀業者一起加入，新北市來認證、把關品質，讓準公共、非營利及公立都依樣廉價，且品質受保障。

侯友宜說，新北市只要是好的方向、好的政策，對年輕夫婦有所幫忙，且品質好，都樂於並肩作戰，所以想用多元的準公共幼兒園，大家一起來共同面對年輕夫婦困境。