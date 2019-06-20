弱勢學童餐券限午餐？盧秀燕「評估開放」

2019-06-20 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



行之有年的校園安心餐券，彌補許多弱勢學童假期的午餐問題。不過台中市議員陳文政今質詢提出，有名學童的媽媽上晚班，沒辦法準備晚餐，拿著安心餐券去超商換晚餐被拒絕，呼籲懂得變通，不要讓照顧美意變調。台中市長盧秀燕說，市府會研究評估開放。

陳文政說，有名國小學童最近到他的服務處，拿著安心餐券說肚子很餓，去超商卻不能換餐券，細問才知道，該學童的媽媽從事服務業，最近調晚班，沒辦法準備晚餐，孩子拿安心餐券去超商換晚餐，卻被拒絕，最後由助理帶該學童去吃麵。

陳文政說，安心餐券立意良好，要幫助學童在周末假日或寒暑假期間，不會因為沒有營養午餐而挨餓，但很多家長上班並非朝九晚五，有時候輪晚班時，沒辦法準備晚餐，安心餐券已經限定金額、購買項目，不要再限定午餐使用。

教育局長楊振昇說，當初設置安心餐券的目的，照顧弱勢學童在假期沒有營養午餐，可以拿餐券換取午餐，餐券限定在上午11點到下午2點使用；如果孩子晚餐有需要，社會局有愛心守護站機制，可以去超商填資料換取餐點。台中市教育局統計，近兩年安心餐券補助的人數，每年約2.35萬人。

社會局長李允傑表示，愛心守護站針對18n為以下兒少，只要有需要的，不需要持餐券，可以到4大超商、楓康或家樂福超市等，都可以換取80元的餐點。

陳文政說，安心餐券每年補助約2.3萬人，但愛心守護站去年只有35人使用，可見市府宣導不足，弱勢學童有需要卻不知道能求助，他建議安心餐券應該要能活用，市府既然已經編列預算，補助一餐的費用，讓孩子自由使用，以免美意打折扣。