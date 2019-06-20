早產兒2歲前納追蹤 新北投300萬結合19家醫療院所

2019-06-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「孩子剛出院時，半夜餵奶餵到我都在哭。」一名謝姓媽媽表示，孩子剛出生時才1120克，雖然本身也是護理人員，但當孩子出院回家，卻連最簡單的餵奶都餵不進去、小孩長不大，真的很挫折，後續追蹤很重要，可能許多問題沒有在黃金期被發現，若只是自己照顧，都不知道孩子哪裡出了問題。

新北市去年小於37周出生的早產兒人數2658人，其中低於1500克的極低體重早產兒約282人。為提供更好醫療照顧，新北市衛生局今宣布，新北市結合台灣早產兒基金會及19家有新生兒照護中心醫療院所，將新北市所有出生低於1500公克的孩子納入全方位專業醫療關懷網絡，提供2歲前個別化的照顧及系統性的追蹤管理。

新北市簡任技正林惠萍表示，新北市一年早產兒中，低於1500克的極低體重早產兒約300人左右，為了協助孩子能順利成長，新北市提供醫療院所檢查補助約300萬，相當於每一位早產兒約1萬元，由衛生局統整、連結網絡，從被動到主動，追蹤這些早產兒。

台灣早產兒基金會醫師彭純芝表示，國家的健保本身就有給付早產兒追蹤所需門診等費用，但資源放在那，「被動」讓需要的父母自己來申請，導致申請率僅八成，希望透過政府公權力，主動打電話通知、安排各項檢查及評估，減輕父母負擔，確定每個早產兒都能被照顧到。