2019新月水道節將登場 6米高水滑梯體驗極速快感

2019-06-20 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



邁入第3年的「2019新月水道節」即將於暑假前開幕，由於受到前2年民眾熱烈迴響，新北市政府決定延續這樣活動，並從6月29日至7月28日連續30日，讓新月廣場化身為滑水樂園，今年更推出高6公尺、長17公尺的透明管水滑梯，讓民眾感受到新月橋牽引道「5秒極速快感」，新北市長侯友宜也將於6月29日開幕當天，前往水樂園與市民同歡。

2019新月水道節將舉辦於新北市新莊區新月橋新月廣場，活動自6月28日至7月28日，每日下午3點至晚上9點，連續30天讓新月廣場成為全家大小能一起同樂的滑水樂園。

鑑於前2年採報名制的關係造成許多民眾困擾，今年活動改為免費報名，每天下午3點及6點共2次入園時間，但若該場次人數沒有額滿的話，隨時都能開放入場，每日下午5點半將進行清場，並進行30分鐘維護後再開放入園，每場次體驗150分鐘，玩水時需全程穿著泳裝，此外，為了維護孩童的安全，家長需要入園陪同。

新北市高灘地工程管理處表示，為持續創新突破，今年特地打造一條6公尺高、17公尺長的全透明管水滑梯，讓民眾感受從新月橋牽引道上，以「5秒極速快感」極速水滑梯滑入水樂園的清涼暢快。