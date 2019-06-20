北市：線上遊戲消費爭議案攀升 連線不佳居多

2019-06-20 12:41 中央社 台北20日電



台北市法務局今天表示，線上遊戲爭議案近年持續攀升，又以連線不佳最多，經統計，今年1至5月申訴案共396件；抽查5家遊戲公司，其中一家定型化契約違規，現已改善完畢。

法務局上午召開記者會，主任消保官楊麗萍表示，線上遊戲近年引起消費爭議申訴案很多，數據顯示，民國106年有922件、107年1252件；今年1月至5月，達396件，又以競舞電競公司占多數，統計至昨天止，共57件。

消保官指出，線上遊戲常引起的消費糾紛，包含帳號被盜用、遭停權、連線品質不佳等爭議，以連線品質不佳占多數。

消保官說，法務局及產業發展局商業處也抽查市占率較高的5家線上遊戲公司，包含遊戲橘子、競舞電競、台灣英旗互動娛樂公司、普雷威公司、唯晶數位娛樂公司，其中競舞電競的定型化契約在初檢時違反「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，經商業處要求，該公司現已改善完畢。

消保官建議，民眾在玩網路連線遊戲時，應避免違反遊戲規定，且要充分了解商品及相關活動資訊；業者也應如實揭露資訊，並履行「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」。

消費者若有線上遊戲消費爭議，可利用iNews遊戲服務網申訴或打消費者免付費專線「1950」、市民熱線「1999」諮詢。