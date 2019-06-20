奇美聯手世界展望會 行動關懷弱勢兒童

2019-06-20 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



每年的6月20日是世界難民日，台南奇美醫院今天和台灣世界展望會共同舉辦飢餓三十體驗活動，由院長邱仲慶代領到全院區員工，發揮人飢己飢的精神，以捐款或親身體驗方式，用實際行動支持弱勢族群。

奇美醫學中心自96年起與台灣世界展望會合作公益活動，共捐款262萬，並派出醫護志工，協助活動人員的相關醫療需求，目前已支援6次的飢餓三十大會師，志工人次達353人次。此外，在台南0206大地震、八仙塵爆和莫拉克風災發生時，奇美醫學中心也投入災區醫療援助，以及後續心理輔導和社會福利經濟援助。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，目前全球有超過6800萬難民，每2秒就有1人因戰爭、受迫害而流離失所，其中過半數是18歲以下的孩童。她提到，難民們為了乾淨的飲水、糧食，需要長途跋涉，相當危險。林惠君指出，這些奇美醫學中心的善款會有一半用於這些國外難民和脆弱兒童身上，讓孩童在填飽肚子之餘，能夠繼續上學，其餘的部分則使用於台灣的急難醫療或是特況家庭上，幫助弱勢家庭再造生命奇蹟。