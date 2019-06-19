影／侯友宜宴請藍綠11立委 爭取新北建設經費

2019-06-19 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜今晚宴請11名立委，提出105案共272億經費案件，另有21案需行政協助，希望他們支持新北爭取建設財源。民進黨立委吳秉叡、時代力量立委黃國昌有行程未到；蘇巧慧則提早到市府和侯會談，但提早離開。

市府上周到立法院一一拜會和新北有淵源的立委，今晚侯友宜在市府設宴，民進黨余天、林淑芬、呂孫綾、張宏陸、江永昌、吳琪銘、羅致政、國民黨林德福、羅明才、柯志恩和親民黨李鴻鈞都出席。侯友宜舉杯向眾人致敬，並逐一和立委們加LINE，扎下日後連絡的基礎。

余天率先抵達，他表示侯友宜是六都中做的最好的市長，兩人已經有30、40年交情，從侯在台北當小隊長就認識，「只要他交代我都會去做」，他自認比較不分黨派，一切以建設新北為重。

羅明才說，新北市統籌分配稅款一直都受到不公平對待，中央獨厚台北、高雄，2市都還有負債，新北人均統籌稅款少了一半，情況更嚴重，建設不分藍綠，新北未來幾年要努力和台北並駕齊驅，5年到10年內發展非常重要，最欠缺中央經費挹注。他為侯友宜評100分，侯剛好進場，自謙說「只有59分」。