影／侯友宜宴請藍綠11立委 爭取新北建設經費
新北市長侯友宜今晚宴請11名立委，提出105案共272億經費案件，另有21案需行政協助，希望他們支持新北爭取建設財源。民進黨立委吳秉叡、時代力量立委黃國昌有行程未到；蘇巧慧則提早到市府和侯會談，但提早離開。
市府上周到立法院一一拜會和新北有淵源的立委，今晚侯友宜在市府設宴，民進黨余天、林淑芬、呂孫綾、張宏陸、江永昌、吳琪銘、羅致政、國民黨林德福、羅明才、柯志恩和親民黨李鴻鈞都出席。侯友宜舉杯向眾人致敬，並逐一和立委們加LINE，扎下日後連絡的基礎。
余天率先抵達，他表示侯友宜是六都中做的最好的市長，兩人已經有30、40年交情，從侯在台北當小隊長就認識，「只要他交代我都會去做」，他自認比較不分黨派，一切以建設新北為重。
羅明才說，新北市統籌分配稅款一直都受到不公平對待，中央獨厚台北、高雄，2市都還有負債，新北人均統籌稅款少了一半，情況更嚴重，建設不分藍綠，新北未來幾年要努力和台北並駕齊驅，5年到10年內發展非常重要，最欠缺中央經費挹注。他為侯友宜評100分，侯剛好進場，自謙說「只有59分」。
侯友宜說，新北人口已經突破400萬，是全台最大都市，但資源卻相當有限，經常捉襟見肘，希望立委們可不分黨派，在立法院協助向中央爭取經費，一起建設新北。新北市要想變好，不可能只靠市府團隊，還需要立委幫忙，一起做好才是市民福氣，「我爭取的都是基層建設，不會是天馬行空」，不管最後爭取到多少，都心存感謝，只求民眾福祉，不涉意識形態。
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