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議員問夾娃娃機條例等什麼？ 新北經發局：拚下次送審

2019-06-19 19:54聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

娃娃機台爭議不斷，桃園市自治條例通過，新設立夾娃娃機台不得距離國中小校園低於50公尺。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時質疑，「桃園都通過，新北還在等什麼？希望拚8月臨時會三讀通過。」至於新北是否會比照桃園縮短距離？新北市經發局長何怡明表示，由於期程關係，會拚在下次開議前送進議會。

陳偉杰表示，新北市去年率先送議會審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，但因屆期不連續沒有完成，如今桃園都三讀通過自治條例，「新北市府還在等什麼？」另外陳偉杰也說，有民眾要求比照桃園，把夾娃娃機店離校距離由原先的100公尺外縮減50公尺。

對此，何怡明表示，會拚在下次開議前送進市議會，至於娃娃機台距離問題，由於新北人口密集、學校數量多，且夾娃娃機台數量實在太多，為了保護兒少，目前還是維持100公尺。

新北市從去年1134家，推估2萬2000台娃娃機台，今年增加到1525家、約2萬5000台，且還從原本單純的夾娃娃機，加入色情、菸酒檳榔、活體動物、盜版品等，問題層出不窮。經發局去年推出「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，當時標榜全台第一個推出的縣市，內容包括規範業者必須距離100公尺外，機台要標明金額和負責人姓名、聯絡資訊等內容，送到議會後卻碰上屆期不續審。

新北市從去年1134家，推估2萬2000台娃娃機，今年增加到1525家、約2萬5...
新北市從去年1134家，推估2萬2000台娃娃機，今年增加到1525家、約2萬5000台，且問題層出不窮。圖／新北市經發局提供
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