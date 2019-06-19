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批發市場蔬果驗出農藥殘留 北市：加強檢驗

2019-06-19 18:29中央社 台北19日電

台北市市場處今天表示，針對第二果菜批發市場蔬果被衛生局驗出有農藥殘留北農已加強檢驗違規供貨人的貨品農藥殘留，也呼籲應由產地源頭控管，才可保障民眾健康。

市場處發布新聞稿表示，衛生局在5月間檢驗各通路市售蔬果農藥殘留狀況結果，共10件不合格，其中5件貨源是來自台北市第二果菜批發市場。

市場處指出，經追查產品來源，供應人是來自雲林縣、屏東縣、南投縣與高雄市，相關單位已移請各縣市所屬衛生局進行溯源，並通知當地農政單位輔導農民正確施藥。

市場處說，台北農產運銷公司依據批發市場供應人申請登記及管理要點規定，要求被檢驗出農藥殘留的5件供貨農民，停止供應10天，若第2次違規，將廢止供應人資格，北農後續也會加強檢驗違規供貨人的貨品農藥殘留。

市場處指出，採收蔬果前，在地農政單位應先抽驗，到集貨場所後，則交給在地農會及合作社場進行自主管控，蔬果最後運送至消費地，才由批發市場管理單位進行抽驗，透過層層把關，才可讓民眾享用新鮮安全蔬果。

市場處說，已通知北農針對第一、第二果菜市場在批發交易前，要先進行生化法抽檢，若超標就禁止交易，防止有問題蔬果流入學校、團膳及市場。北農正採購新式檢驗儀器，加強檢驗農藥精準度，並落實從通路端追蹤產地耕種農民，加強管控溯源。

北農農藥殘留農民
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