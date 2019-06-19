批發市場蔬果驗出農藥殘留 北市：加強檢驗

2019-06-19 18:29 中央社 台北19日電



台北市市場處今天表示，針對第二果菜批發市場蔬果被衛生局驗出有農藥殘留，北農已加強檢驗違規供貨人的貨品農藥殘留，也呼籲應由產地源頭控管，才可保障民眾健康。

市場處發布新聞稿表示，衛生局在5月間檢驗各通路市售蔬果農藥殘留狀況結果，共10件不合格，其中5件貨源是來自台北市第二果菜批發市場。

市場處指出，經追查產品來源，供應人是來自雲林縣、屏東縣、南投縣與高雄市，相關單位已移請各縣市所屬衛生局進行溯源，並通知當地農政單位輔導農民正確施藥。

市場處說，台北農產運銷公司依據批發市場供應人申請登記及管理要點規定，要求被檢驗出農藥殘留的5件供貨農民，停止供應10天，若第2次違規，將廢止供應人資格，北農後續也會加強檢驗違規供貨人的貨品農藥殘留。

市場處指出，採收蔬果前，在地農政單位應先抽驗，到集貨場所後，則交給在地農會及合作社場進行自主管控，蔬果最後運送至消費地，才由批發市場管理單位進行抽驗，透過層層把關，才可讓民眾享用新鮮安全蔬果。

市場處說，已通知北農針對第一、第二果菜市場在批發交易前，要先進行生化法抽檢，若超標就禁止交易，防止有問題蔬果流入學校、團膳及市場。北農正採購新式檢驗儀器，加強檢驗農藥精準度，並落實從通路端追蹤產地耕種農民，加強管控溯源。