換個方式服務地方 律師簡榮宗開辦法律諮詢

2019-06-19 20:05 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市第十二選區國民黨立委初選，律師簡榮宗沒上，但和新北市議員白珮茹合作，提供免費法律諮詢。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市第十二選區國民黨立委初選落幕，律師簡榮宗雖然初選沒上，不過，他選擇換個方式服務地方，今(19)日和新北市議員白珮茹合作，每個星期三下午，在白珮茹服務處提供免費法律諮詢，以律師事務所團隊，提供包括創業輔導及民事刑事相關的綜合性法律諮詢服務。

今(19)日下午兩點半，律師簡榮宗以自身的專業，細心為鄉親提供法律諮詢，律師簡榮宗說，初選過後，很多鄉親還是鼓勵我可以繼續為地方服務，我思考說用什麼樣的方式，除了政治之外也能給鄉親帶來一些幫助，那因為我本身是做了二十幾年的律師，所以，跟白議員商量後，認為可以用我的專業、財務的專業或是創業的一些專業給地方的人一些協助。

簡榮宗指出，那法律諮詢這件事可能很多議員都有在做，所以，我們也想做一些區隔，我們這邊是一個團隊，我們事務所的律師比較多，團隊各個專長都有，包括民刑事的官司的事情、稅的事情、智慧財產方面甚至創業輔導的事情，我想這樣綜合性的法律服務，可以給鄉親更多元的幫助。

市議員白珮茹表示，服務處原本每個星期一晚上，就有提供免費法律諮詢，現在簡榮宗服務團隊在每個星期三下午二點半，幫服務處增加了法律諮詢的服務，一些像是智慧財產、商務方面的，簡律師都很熱心的來為大家服務也歡迎有需要的民眾提前預約。