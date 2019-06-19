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協助找回家的路 新北警局推長輩指紋捺印

2019-06-19 20:06觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市政府警察局力推指紋捺印建檔服務，希望透過指紋捺印，協助長輩走失時，儘快找到...
新北市政府警察局力推指紋捺印建檔服務，希望透過指紋捺印，協助長輩走失時，儘快找到回家的路。 圖／觀天下有線電視提供
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新北市每年走失的人口數約有5,000人，其中65歲以上就有734名，所以，新北市政府警察局力推指紋捺印建檔服務，今(19)日上午，在汐止國泰醫院舉辦宣導活動，邀請藝人侯怡君以家屬角度分享長期照護的心路歷程，希望透過指紋捺印，協助長輩走失時，儘快找到回家的路。

在這場「友善社區，守護長者-指向回家的路」指紋捺印宣導活動，包括新北市副市長謝政達、汐止國泰綜合醫院院長李毓芹、市議員廖先翔都來參加。

新北市副市長謝政達表示，因為，一般民眾如果遇上走失者，多半會送到警察局，如有預先辦理指紋捺印，則有助於警察以專業能力為走失者找到回家的路，重回家庭懷抱，減少悲劇發生。

謝政達指出，除了接受家屬自願申請指紋捺印外，新北市政府警察局這次更主動與衛生局合作，以汐止國泰綜合醫院為起點，陸續針對新北市轄內52個社區服務據點辦理老人指紋捺印服務。

活動現場更邀請到了藝人侯怡君以家屬角度分享長期照護的心路歷程，接著新北市副市長謝政達帶頭捺印指紋，只要帶著身份文件，到服務據點或是就近的警察局，捺印指紋只要幾秒鐘，現場有長輩主動申請指紋捺印，希望自己如果有一天走失，能夠很快被家人找到。

市府警察局陸續針對新北市轄內52個社區服務據點，辦理指紋捺印服務，希望減少長者走失時，沒戴證件、查明身分不易的困擾，進而建構高齡友善城市。讓家屬能夠安心讓長者出門活動，而不用擔心走失或發生意外。

警察長期照護
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