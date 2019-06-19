基隆、新北小卷之爭 侯友宜：要共同結盟行銷創造雙贏

2019-06-19 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜日前到深澳漁港大啖小管，指全台半數小卷來自深澳，引發基隆、新北小卷之爭，基隆市長林右昌今天表示，漁夫鍋就是基隆的品牌，到基隆又可以吃到小卷、螃蟹及蝦子，選一選還是基隆CP值比較高，新北市長侯友宜表示，他跟林右昌都有互相聯絡，兩個人要共同結盟，一起來行銷，創造彼此之間雙贏局面。

侯友宜表示，外海裡面的小卷，不分基隆、不分新北，都是小卷，都是非常好吃新鮮又可以做烹煮炒炸，真正好吃的小卷，人家叫作鎖管。林右昌跟他都是好朋友，也很有默契，自己在深澳行銷，林右昌在基隆行銷，兩個地方可以共同結盟，大家共同來行銷小卷，創造彼此的雙贏。

侯友宜表示，萬里蟹也是在西北漁場，也有很多人可以在那裡撈到三點蟹、石蟳、花蟹，其實都叫萬里蟹，萬里蟹已經變成一個品牌，今天他跟林右昌共同把小卷品牌打出來，讓新北市跟基隆共同創造漁民豐富的收穫，讓新鮮的海產能夠暢銷，這也是兩個市長要並肩作戰站在一起。