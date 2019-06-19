2019新北觀光工廠團開跑 長者幼兒可免費參加

2019-06-19 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



暑假即將到來，新北市政府聯合22家觀光工廠，推出「長幼友趣fun一夏—2019新北觀光工廠輕旅行」，民眾可以依照不同的方案，選出自己喜歡的內容，除了可一日暢遊2間觀光工廠外，還可加入解謎、扮裝等元素，創造出新玩法。

「長幼友趣fun一夏—觀光工廠輕旅行」總計有50場次，分為2個方案，其中399元的「首選優質團」，包含2家觀光工廠遊程、美味午餐、商圈景點遊覽等行程；以及599元的「尊榮獨家團」，推出四大主題供民眾選擇，包含森林 BBQ烤肉、古早味農村焢窯、在山海美景中騎乘Railbike以及結合幾米繪本的淡海輕軌體驗，民眾可依照自己的喜好選擇主題。

新北市長侯友宜表示，每家工廠都有特色，還可以讓民眾了解產品製造過程還有過去的人文歷史，今年特別安排長者、幼兒免費的「樂活長青特別團」及「寶貝幼幼特別團」，還有毛小孩參加的「汪星人特別團」，鼓勵民眾帶著家中長輩、孩童以及寵物出門踏青，製造快樂的夏日回憶。

新北市產業觀光促進發展協會洪啓峰理事長說明，暑假輕旅行是新北觀光工廠的重頭戲，今年開創全新體驗，結合實境解謎遊戲、扮裝派對等新奇有趣的主題，將留下更精彩的旅遊記憶。