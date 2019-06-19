台中豐原也要有國民運動中心！ 預計112年完工試營運

2019-06-19 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市政府推動豐富專案，定位為運動產業園區，將在「豐富專案」用地設立豐原國民運動中心，運動中心占地約0.58公頃，採綠建築設計，總樓地板面積近1萬平方公尺，規劃地上三層、地下1層，設有籃球場、桌球區、羽球場等，預計112年完工。

立法委員江啟臣今日與台中市議員張瀞分、陳本添、王朝坤等人會勘「豐富專案」用地。江啟臣說，位於豐原入口精華路段的「豐富專案」，民國101年與時任台中市長胡志強攜手合作，由台中市政府代拆代建方式遷移國防部保甲廠，準備設立國民運動中心與產業園區。但隨著政權更迭，這塊土地停滯了四年，未看見任何的進展。他期待「豐富專案」能就此啟動，豐原國民運動中心可以提早動工，實現對豐原在地的承諾。

豐富專案占地5.51公頃，最早規畫為「金融服務專用區及商業區」，前市長林佳龍任內改定位為「生技產業園區」，台中市長盧秀燕上任後，重新定位為「運動產業園區」發展。其中，豐原國民運動中心為「運動產業園區」的核心優先施作。