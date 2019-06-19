新北訂定領養犬貓絕育月齡 最高可開罰25萬元

2019-06-19 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處在今年5月28日，邀集各界專家學者召開毛寶貝幸福委員會，決議已滿3個月大以上的幼齡犬貓完成絕育後，再開放民眾認養，另外，民眾若認養未滿3個月大的犬貓，需滿5個月大前、在健康狀態下完成絕育工作，如因個體因素，有不適合進行絕育手術的情況，應提出獸醫師診療證明提供動保處備查。

農業局長李玟表示，到新北市8所動物之家認養犬貓很便利，讓毛寶貝們絕育後再到新家庭可省去飼主再帶去絕育的麻煩，如果認養未足3個月大毛寶貝的毛爸媽們，應在毛寶貝5個月大時為牠做好絕育，除了免除發情時行為困擾，還可以降低乳腺腫瘤發生，是守護家中毛寶貝的重要工作。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇表示，犬貓出生後，生殖系統約在3個月後才會發育完成，體型體重成長至一定程度，讓手術風險降至最低，獸醫師才可順利為毛寶貝們完成絕育手術。